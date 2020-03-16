كيفية تثبيت خدمات جوجل على هواتف هواوي و هونر بنقرة واحدة

واحدة من أكبر الخسائر التي لحقت بشركة هواوي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي قدرتها على التعامل مع شركة جوجل، ونتيجة لذلك لا تأتي هواتف هواوي التي تبدأ بسلسلة Huawei Mate 30 مع خدمات جوجل بلاي.

وفقًا لتقرير من HuaweiBlog.de، يبدو أن هناك طريقة لتثبيت خدمات جوجل على هواتف هواوي بنقرة واحدة فقط، وكل ما يتطلبه الأمر هو أن يقوم المستخدمون بتثبيت تطبيق يسمى (Chat Partner) على الهاتف واتباع الخطوات، وخلال دقائق يجب أن تحصل على خدمات جوجل وتشغيلها على أجهزة هواوي المتأثرة.

كما يجب أن تعلم أن جوجل لم تعد رسميًا للعمل مع هواوي، وعلى الرغم من أنها تقدمت بطلب للحصول على إعفاء للقيام بذلك، كما أنه لا توجد طريقة لضمان أن جوجل قد تتدخل وتحظر تشغيل هذه الخدمات على هواتف هواوي.

وكتب (تريستان أوستروفسكي) Tristan Ostrowski، المدير القانوني لنظام أندرويد ومتجر جوجل بلاي: “يحظر على شركة جوجل العمل مع شركة هواوي على طرز أجهزة جديدة أو توفير تطبيقاتها، بما في ذلك جيميل والخرائط ويوتيوب ومتجر جوجل بلاي، من أجل التحميل السابق، أو تنزيلها على هذه الأجهزة.

وتشعر الشركة بالقلق بشأن المستخدم العادي لجهاز هواوي الجديد الراغب في الوصول إلى تطبيقاتها المعروفة مثل يوتيوب، كما أنها قلقة من أن المصادر غير الرسمية لتلك التنزيلات قد تكون ضارة، وأن المستخدمين العاديين قد لا يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها.

في السابق كانت هناك طريقة للمستخدمين لتثبيت خدمات جوجل على هذه الهواتف، ولكن تم إغلاقها بسرعة أيضًا، كما لا يمكننا التحدث عن شرعية التطبيق، لذلك لا يمكننا التأكد مما إذا كان يقوم فعلًا بما تم الإعلان عنه.

تدرك شركة جوجل جيدًا أن بعض المستخدمين قد يحاولون العثور على طرق لتحميل خدماتها على هواتفهم، كما حذرت جوجل من القيام بذلك بسبب مخاوف أمنية وعدم القدرة على الوعد بأن خدماتهم ستعمل على النحو المنشود.

وتقول HuaweiBlog.de بحسب forbes: “على الرغم من اختباراتنا الشاملة وتقييم التطبيق وملاحظة نشاط الحساب غير القانوني المحتمل في الأيام التالية للتثبيت، فقد تلقينا إشعارًا قانونيًا شرعيًا”، كما تقر المدونة بأنها لم تتمكن من اختبار ما إذا كان هذا سيؤدي إلى قيود على الاستخدام في وقت لاحق.