صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 7 شهادات في الأمن الإلكتروني من CompTIA مع خصم 95%

صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 7 شهادات في الأمن الإلكتروني من CompTIA مع خصم 95%

حزمة التأهل للحصول على شهادة الأمن الإلكتروني من كومبتيا The CompTIA Cyber Security Pathway Certification Prep Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 715.

المدة: 80 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العديد من المهارات التقنية ابتداءً من أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة مرورًا باختبار الخروقات الأمنية، وإدارة الثغرات، وحتى تصبح (محلل أمن إلكتروني) Security Analytics قادرًا على مواجهة التهديدات الأمنية والهجمات بناءً على تحليلات دقيقة.



كما ستساعدك هذه الحزمة على اجتياز اختبارات 7 شهادات من كومبتيا في مجال الأمن الإلكتروني، تشمل: +CompTIA CySA، و+CompTIA PenTest، و+CompTIA Security، و+CompTIA ITF، وCompTIA A+ Core 1، وCompTIA A+ Core 2، و+CompTIA Network.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1135 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تُشير التقارير إلى أنه سيكون هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن الإلكتروني بحلول عام 2021، وهو عدد كبير جدًا مقارنةً بمليون فرصة عمل كانت متاحة للعمل في هذا المجال خلال عام 2014.

يشترط 72% من المديرين وجود شهادات تكنولوجيا معلومات مُعتمدة لشغل وظائف معينة، لذلك لا تعتبر زيادة الطلب على الوظيفة والخبرة العملية عوامل كافية للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT).

إذا كنت تسعى إلى احتراف مجال الأمن الإلكتروني؛ فسيتطلب ذلك منك إضافة شهادة أو شهادتين إلى سيرتك الذاتية، ويمكنك القيام بذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The CompTIA Cyber Security Pathway Certification Prep Bundle)، التي تقدم لك أكثر من 80 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يؤهلك لاجتياز اختبارات 7 شهادات CompTIA في مجال الأمن الإلكتروني مع خصم يصل إلى 95%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، مقسمة إلى 715 درسًا، وأكثر من 80 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1135 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العديد من المهارات التقنية ابتداءً من أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة مررورًا باختبار الخروقات الأمنية، وإدارة الثغرات، وحتى تصبح (محلل أمن إلكتروني) Security Analytics قادرًا على الرد على التهديدات الأمنية والهجمات بناءً على تحليلات دقيقة.

كما ستساعدك هذه الحزمة على اجتياز اختبارات 7 شهادات من في مجال الأمن الإلكتروني، تشمل: +CompTIA CySA، و+CompTIA PenTest، و+CompTIA Security، و+CompTIA ITF، وCompTIA A+ Core 1، وCompTIA A+ Core 2، و+CompTIA Network.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: