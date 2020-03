أهم ما تقدمه جوجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلنت جوجل أمس أنها تتخذ مبادرات متعددة مخصصة للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بالإضافة إلى تقديمها نصائح وأدوات مفيدة للأفراد والمدرسين والشركات للعمل من المنزل، لمساعدة الأشخاص على البقاء آمنين وعلى اتصال مستمر.

إليك أهم ما تقدمه جوجل للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا:

1- موقع على الويب:

تقوم جوجل حاليًا بتطوير موقع ويب يقدم كل جديد عن فيروس كورونا بالشراكة مع الحكومة الأمريكية، وسيتضمن أفضل الممارسات للوقاية، ومعلومات من مصادر موثوقة من هيئات مثل: منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). ونصائح وأدوات مفيدة من جوجل للأفراد والمدرسين والشركات.

أعلنت جوجل أنها ستطرح إصدارًا أوليًا من الموقع في وقت متأخر اليوم 16مارس/آذار، وستحرص على تحسينه وتحديثه بالمزيد من الموارد بشكل مستمر.

2- برنامج اختبار فيروس كورونا:

أطلقت شركة Verily التابعة لشركة ألفابيت Alphabet – الشركة الأم لجوجل – موقعًا على الويب لتسجيل المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في فحص فيروس كورونا، حيث يطلب الموقع من الأشخاص ملء استبيان أولي لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى الفحص.

وفقًا للمدونة الرسمية لشركة Verily، يهدف ذلك إلى فرز الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن احتمالية إصابتهم بالفيروس بناءً على توجيه من مسؤولي الصحة العامة.

ويقتصر برنامج الاختبار التجريبي حاليًا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يتواجدون في منطقة خليج كاليفورنيا.

3- توفير المعلومات الموثوقة في خدماتها:

بدأت جوجل أيضًا بتوفير معلومات مفيدة وموثوقة حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا من خلال تطبيقاتها وخدماتها المختلفة مثل: محرك بحث جوجل، وخرائط جوجل، وموقع يوتيوب، وقد بدأت بالفعل في الترويج لحملة (افعل خمسًا) Do The Five على الصفحة الرئيسية لتطبيقاتها وخدماتها على الهواتف الذكية والويب.

حيث تستخدم الصفحة الرئيسية في موقع يوتيوب لتوجيه المستخدمين إلى مقاطع الفيديو التعليمية والمواد التي تقدمها مركز السيطرة على الأمراض، ووكالات الصحة العامة الأخرى. بينما ستصبح خرائط جوجل، وصفحة بحث جوجل أيضًا أدوات مهمة لمعرفة الأماكن التي أُغلقت مؤقتًا بسبب فيروس كورونا.

كما قدمت صفحة ويب خاصة تعرض أي سياسات جديدة لشركات الطيران فيما يتعلق بالإلغاءات والرسوم وغيرها.

4- مكافحة المعلومات الخاطئة:

تقوم جوجل حاليًا بإزالة اي معلومات خاطئة أو مزيفة حول فيروس كورونا من منصاتها المختلفة مثل: يوتيوب، وخرائط جوجل، ومتجر جوجل بلاي، والإعلانات، حيث قامت بإزالة الآلاف من مقاطع الفيديو الخطيرة والمضللة والمروجة لأساليب غير مثبتة طبيًا حول علاج فيروس كورونا.

بينما في خرائط جوجل تقوم أنظمة المراجعة الآلية واليدوية بإزالة المحتوى المزيف والضار مثل: المراجعات الزائفة والمعلومات المضللة حول مواقع الرعاية الصحية، كما حدثّت سياسة الاستخدام لمنع الإعلانات التي قد تحاول الاستفادة من تفشي فيروس كورونا، وحظرت أيضا بشكل مؤقت جميع إعلانات الأقنعة الطبية وأجهزة التنفس.

5- توفير أدوات الإنتاجية للمستخدمين والطلاب عن بُعد:

قدمت جوجل مجموعة من النصائح والموارد للموظفين والعاملين في قطاع التعليم تتعلق بكيفية العمل والدراسة من المنزل، حيث وفرت تطبيق Meet الذي يُستخدم في عقد مؤتمرات الفيديو مجانا لجميع عملاء G Suite حتى يوم 1 يوليو 2020.

وبالنسبة للمعلمين في جميع أنحاء العالم، قدمت الشركة موارد جديدة للتعلم عن بُعد، والتي تشمل: مجموعة من المواد التدريبية، ومركز التعلم الجديد في موقع يوتيوب، وسلسلة من التدوينات والندوات عبر الإنترنت.

5- دعم جهود الإغاثة ودعم المنظمات الحكومية:

من خلال منظمتها الخيرية Google.org التزمت جوجل بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، والتركيز على الصحة والعلوم، والوصول إلى الموارد التعليمية ودعم الأعمال الصغيرة.

كما التزمت بتقديم 5 ملايين دولار من التبرعات لصندوق التضامن الخاص بفيروس كورونا الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية، للمساعدة في تتبع انتشار الفيروس ومساعدة العاملين وتوفير الإمدادات والمعلومات الأساسية.

وقدمت أيضًا منحة قدرها نصف مليون دولار إلى فريق من الباحثين وعلماء الأوبئة ومطوري البرامج في مستشفى بوسطن للأطفال الذين يعملون في تطوير موقع HealthMap، وهو موقع ويب يعرض توجهات حديثة حول التهديدات الناشئة عن الصحة العامة وتفشيها.