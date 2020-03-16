آبل تعمل على تطوير آيفون بقياس 5.5 بوصات

قال موقع 9to5Mac إنه وجد في نظام (آي أو إس 14) iOS 14 دليلًا على أن شركة آبل تعمل على إطلاق هاتف آيفون منخفض المواصفات مع شاشة بقياس 5.5 بوصات.

ويُشاع منذ مدة طويلة بأن شركة آبل تعمل على تطوير هاتف آيفون جديد بشاشة من نوع LCD بقياس 4.7 بوصات، وبتصميم شبيه بهاتف (آيفون 8) مع تحسين المواصفات الداخلية. ولكن التسريب الجديد يذكر أن الهاتف سيقدم شاشة بقياس 5.5 بوصات مع تصميم شبيه بهاتف آيفون 8 بلس.

وذكر موقع 9to5Mac – المتخصص في أخبار شركة آبل – أن الهاتف الجديد سيأتي مع زر “رئيسي” فعلي على غرار هاتفي آيفون 8، وآيفون 8 بلس، وبذلك يعتمد على تقنية حساس البصمة Touch ID بدلًا من تقنية التعرف على الوجه Face ID. وسيدعم الهاتف ميزة الدفع لوسائل النقل Express Transit الخاصة بخدمة (آبل باي) Apple Pay.

وبالحديث عن أن هاتف آيفون الذي سيأتي بقياس 4.7 بوصات سيتوفر بسعر 399 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، وسيتوفر بثلاثة ألوان: الرمادي، والفضي، والأحمر، بحسب صاحب التسريبات الشهير (مينج-تشي كو). ومع ذلك، لا يُعلم السعر الذي سيتوفر فيه الهاتف الذي سيأتي بقياس 5.5 بوصات.