آبل تطلق رسميًا سماعتها اللاسلكية الأحدث Powerbeats

أطلقت شركة (بيتس) Beats – التابعة لشركة آبل – اليوم الاثنين رسميًا سماعتها اللاسلكية الجديدة (باوربيتس) Powerbeats، وذلك بعد العديد من التسريبات.

وبخلاف الإصدار السابقة، فإن السماعة الجديدة تأتي بدون أي رقم في نهاية الاسم، مع أنه كان يُتوقع أن تحمل اسم (باوربيتس 4) خلفًا لسماعة (باوربيتس 3)، وهي تستخدم تصميمًا ذا سلك يربط جزأي السماعة حول العنق.

وتأتي سماعة (باوربيتس) الجديدة بمواصفات مُحسنّة، بما في ذلك إطالة عمر البطارية ليصل إلى نحو 15 ساعة مقارنةً بنحو 12 ساعة لسماعة (باوربيتس 3). وعلى غرار سماعة (باوربيتس برو) Powerbeats Pro، أصبحت السماعة تدعم مقاومة الماء والتعرق وفق المعيار IPX4.

وتحتوي السماعة الجديدة معالج H1 من آبل لتسريع اقترانها بالهواتف، وتشغيل المساعد الرقمي (سيري) Siri من السماعة مباشرةً دون الحاجة إلى لمسها. وتقول الشركة: إن السماعة الجديدة ستقدم تجربة صوتية شبيهة بسماعة (باوربيتس برو) التي تُوصف بأنها إحدى أفضل السماعات اللاسلكية في السوق من هذه الناحية.

وتأتي السماعة مع زر للطاقة على الجزء الأيسر منها، ووحدة تحكم بالصوت، وزر (بي) b على الجانب الأيمن الذي يوفر إمكانية التحكم بالصوتيات.

وستتوفر السماعة بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأحمر. وستكون متاحةً بسعر 150 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 18 آذار/ مارس الجاري في كل منها متاجر آبل، وBest Buy، ومتاجر التجزئة الأخرى التي تبيع سماعات (بيتس) Beats.