يتبنى العالم اليوم سياسة العمل من المنزل وذلك بسبب الأحداث الكبيرة التي يخلفها فيروس كورونا (COVID-19)، كما يعد العمل من المنزل مهارة لا يتقنها الجميع في الوقت الحالي، حيث يواجه العديد من الأشخاص صعوبات كبيرة خلال الفترة الأولى من مزاولة العمل من المنزل، ويشكل إجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل تحديًا كبيرًا للعديد من الأشخاص، لكن جوجل قدمت مجموعة من النصائح التي يمكنها مساعدتك على احتراف ذلك.

6 نصائح من جوجل لإجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل.

البيئة المناسبة:

عندما تريد التحدث عن مشكلة معقدة أو تحتاج لإجراء عصف ذهني، تكون مكالمات الفيديو أكثر كفاءة من الدردشة أو البريد الإلكتروني، ولكن عندما تود إجراء هذه المكالمة يجب عليك التفكير جيدًا في ما حولك، مثل الخلفية (اختر جدارًا عاديًا، وتجنب النوافذ التي توفر الكثير من الإضاءة الخلفية)، وإذا كان لديك جهاز حاسب محمول فضعه في مكان ثابت.

دعوة أي شخص في أي وقت:

ليس من الضروري جدولة مكالمات الفيديو، فإذا كنت في منتصف محادثة تجريها عن طريق البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد اجتماع على الفور ودعوة أشخاص داخل مؤسستك أو خارجها للانضمام، حيث ينشئ Hangouts Meet تلقائيًا رموز اتصال دولية حتى يتمكن الأشخاص من الاتصال على الهاتف من أي مكان، ويمكنك دعوة الأشخاص عبر حدث التقويم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.

الترجمات اللحظية:

إذا لم يكن لديك سماعات رأس مناسبة، يمكنك استخدام ميزة الشرح المباشر لتطبيق Meet لعرض الترجمات التوضيحية في الوقت الفعلي من المكالمة (تمامًا مثل الترجمات التوضيحية على التلفاز).

مشاركة العرض أثناء مكالمة الفيديو:

كلنا نحب تلك اللحظة التي نبدأ بها مشاركة الشاشة لدينا، ولكن قد تحدث بعض الأخطاء أحيانًا، حيث من الممكن أن يشاهد جميع الأشخاص أثناء مكالمة الفيديو بريدك الإلكتروني، وللتأكد من مشاركة ما تقصده افتح نافذة واحدة بدلًا من الشاشة بأكملها.

تغيير تنسيقات الشاشة أثناء مكالمات الفيديو:

إحدى المزايا الرائعة في تطبيق Meet هي تغيير تخطيط مكالمة الفيديو، فإذا كان شخص ما يعرض شرائح، ولكن هناك نقاش حيوي يحدث فيمكنك تبديل تخطيطك للتركيز على النقاش بدلاً من العرض التقديمي. حيث يمكنك فعل ذلك من خلال خطوات بسيطة شرحتها جوجل.

كن واقعيًا:

لكل شخص حياة خارج العمل، ولكن قد يكون من الجيد إظهار القليل من الحياة الواقعية من حولك أثناء مكالمات الفيديو من المنزل مثل ترك طفلك يلوح للكاميرا، حيث يمكن أن يؤدي عرض القليل من حياتك إلى تعزيز العلاقات مع زملاء العمل بل ويخلق التعاطف مع أي شيء تتعامل معه خارج العمل.