4 سماعات رأس من سوني بخصومات مغرية 

تشتهر شركة سوني بتقديمها سماعات رأس عالية الجودة؛ حيث تتميز بدعمها الكثير من الميزات مثل: إلغاء الضوضاء، ومستويات مذهلة من جودة الصوت، وقوة الاتصال اللاسلكي.

إذا كنت تبحث عن سماعات رأس بمواصفات قوية، فنقدم لك اليوم 4 سماعات رأس من سوني وكل منها متاح بخصم رائع لفترة محددة:

1- سماعة Sony MDR-XB650BT:

تأتي سماعة (MR-XB650BT) اللاسلكية بتصميم مميز قابل للطي، حيث يمكنك طيها لتتناسب مع حقيبة الظهر أو حقيبة اليد مما يتيح لك التنقل بها بسهولة، وهي مريحة بدرجة كافية لارتدائها طوال اليوم دون أي مشاكل بفضل وسادات الأذن المريحة.

تدعم هذه السماعة تقنية Extra Bass التي تقدم لك صوت عالي الجودة بفضل عزل الضوضاء. ويمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، أو NFC.

كما تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات، وتتميز بعمر البطارية الطويل حيث تستمر بطاريتها لما يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة.

تتوفر هذه السماعة باللون الأسود، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة عامين، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 129.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 53% أي بسعر 59.99 دولارًا فقط.

2- سماعة Sony ZX220BT Wireless:

تتميز سماعة (ZX220BT) اللاسلكية بتصميم قابل للطي، مما يسهل تخزينها عند عدم الاستخدام أو أثناء السفر، كما تدعم تقنية (1.18in drivers) التي توفر صوتًا ديناميكيًا من وحدات مدمجة وخفيفة الوزن.

يمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، أو تقنية NFC، وتتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وتستمر بطاريتها لما يصل إلى 8 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة.

تتوفر هذه السماعة باللون الأسود، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 90 يومًا فقط، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 79.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 56% أي بسعر 43.99 دولارًا فقط.

3- سماعة Sony MDR-XB450AP:

تتميز سماعة (MDR-XB450AP) بتصميم أنيق قابل للطي، وطوق رأس قابل للتعديل، وكابل متين بطول 120 سم، ومشدود بدقة مما يقلل التشابك. كما تدعم تقنية (Beat Response Control)، مما يجعلها مثالية لأنماط الموسيقى المنخفضة التركيز.

تتضمن هذه الساعة ميكروفونًا مدمجًا في السلك حيث يمكنك تلقي المكالمات الصوتية بسهولة، ووأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتأتي مع تطبيق Smart Key الذي يوفر لك راحة إضافية لضبط المسارات والتحكم في الصوت من هاتفك الذكي.

تتوفر هذه السماعة باللون الأسود، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 90 يومًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 79.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 62% أي بسعر 29.99 دولارًا فقط.

4- سماعة Sony ZX110AP:

تتميز سماعة (Sony ZX110AP) بجودة صوت قوية بفضل دعمها (30mm dome drivers)، كما يوفر نطاق التردد الواسع صوتًا عميقًا. ويتيح لك التصميم القابل للطي سهولة التنقل بها، وتوفر وسادات الأذن المبطنة راحة كاملة عند الاستماع.

تتضمن هذه السماعة ميكروفونًا مدمجًا في السلك حيث يمكنك تلقي المكالمات الصوتية بسهولة، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت.

تتوفر هذه السماعة باللون الأسود، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 90 يومًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 29.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 43% أي بسعر 16.99 دولارًا فقط.

ملاحظة: تندرج هذه السماعات تحت صفقات (open box)، وعلى عكس المنتجات المُجددة فإن سماعات الرأس هذه جديدة تمامًا، ولكن تحصل على خصم كبير لأن العبوة الأصلية قد لا تكون في حالة جيدة، ولذلك تُوضع في عبوات أخرى جديدة.