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واتساب سيجلب الرسائل الذاتية التدمير قريبًا

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يخطط تطبيق التراسل الأشهر (واتساب) WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك، لتقديم ميزة موجودة في تطبيقات التراسل الأخرى منذ بعض الوقت، وهي الرسائل الذاتية التدمير، وذلك بعد أن جلب في الآونة الأخيرة إمكانية التبديل إلى الوضع الداكن لجميع المستخدمين.

وبحسب موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب – فإن الشركة المطورة لتطبيق التراسل أصدرت نسختين تجريبيتين من التطبيق لنظام أندرويد (2.20.83 و 2.20.84) تحتويان على خيار تعيين الرسائل الذاتية التدمير في الدردشات الخاصة.

وتعد هذه الميزة مفيدة للغاية للأشخاص الذين لديهم مشاكل في التخزين على هواتفهم، ويمكن للمستخدمين اختيار فترة انتهاء صلاحية الرسائل بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة.

ويتم باستخدام هذه الميزة حذف الرسائل المرسلة من قبل المستخدمين تلقائيًا بعد وقت معين، وبمجرد تعيين المؤقت، ستظهر أيقونة الساعة بجوار وقت إرسال الرسالة، بحيث يمكن للمستخدم تتبع متى ستختفي الرسالة والتأكد من حذفها بعد فترة.

وكان من المتوقع وجود هذه الميزة في الدردشات الجماعية فقط، لكنها ظهرت ضمن الإصدارات التجريبية في المحادثات الفردية أيضًا، وقد تتغير الأمور قبل وصولها بشكل رسمي.

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يذكر أن ميزة الرسائل الذاتية التدمير غير متاحة بعد بشكل رسمي ضمن التطبيق، وهي ما تزال قيد التطوير، ويعني هذا أن فريق تطوير واتساب يعمل على هذه الميزة، لكن لا يتوفر أي تاريخ محدد لإصدارها.

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