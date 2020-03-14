7 إعدادات يجب ظبطها في ساعة أندرويد الجديدة

إذا كنت تخطط لشراء ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل (Wear OS)، فإن الأمر الذي يجب أن تنتبه له هو إمكانية تخصيص ساعة أندرويد وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك بمجرد تجاوز مرحلة الإعداد الأولية، للحصول على تجربة استخدام مميزة.

إليك 7 إعدادات يجب ضبطها في ساعة أندرويد الجديدة لتحقيق أقصى استفادة منها:

1- تخصيص الشاشة الرئيسية:

بالنظر إلى عدد المرات التي ستتفاعل فيها مع ساعتك الذكية، فإن الشاشة الرئيسية تعتبر مهمة للغاية، وبالتالي يمكنك إلقاء نظرة على الخيارات الافتراضية في الساعة، أو تنزيل تطبيقات تسمح لك بتخصيص شاشة تناسب احتياجاتك.

وتذكر أن تخصيص الشاشة الرئيسية لا يقتصر فقط على العثور على نمط أو سِمة تناسبك، بل يجب عليك أيضًا النظر إلى خيارات المعلومات التي تريد عرضها في خلفية الشاشة الرئيسية للساعة مثل: عدد الخطوات التي مشيتها، ومعدل ضربات القلب، وحالة الطقس.

2- تنزيل وتثبيت التطبيقات:

يقدم نظام التشغيل Wear OS الكثير من التطبيقات على ساعة أندرويد، ولكن إذا وجدت نفسك تعتمد بشكل كبير على ساعتك الذكية حتى في أبسط المهام، فيجب عليك تنزيل التطبيقات التي تخطط لاستخدامها من متجر جوجل بلاي.

وإذا كنت تواجه صعوبة أثناء التنقل في شاشة ساعة أندرويد الصغيرة، فقد يكون من الأفضل تنزيل التطبيقات وتثبيتها في هاتفك الذكي للوصول إليها بسهولة.

3- تخصيص لوحة المفاتيح:

الخيارات الافتراضية الثلاثة التي تأتي في نظام Wear OS هي: لوحة المفاتيح الأساسية، والكتابة اليدوية، والصوت. ستكون لوحة المفاتيح الأساسية سهلة بما يكفي للردود القصيرة والسريعة أثناء التنقل، بينما يتيح لك خيار الكتابة اليدوية استخدام إصبعك للكتابة على شاشة اللمس.

يمكنك أيضًا استخدام صوتك إذا كنت لا تفضل استخدام لوحة المفاتيح أو الكتابة اليدوية. أو يمكنك تنزيل لوحة مفاتيح وتثبيتها من متجر جوجل بلاي، كما يمكنك تخصيصها بحسب تفضيلاتك مثل: تفعيل التصحيح التلقائي، أو اقتراحات الكلمة التالية، وغير ذلك الكثير.

4- تخصيص الأزرار:

بناءً على طراز ساعة أندرويد التي ترتديها في معصمك، سيكون هناك زر جانبي واحد، أو زر رئيسي مع بعض الأزرار الإضافية، والتي يمكنك تخصيصها لتشغيل تطبيقاتك المفضلة بنقرة واحدة، ويمكنك تفعيلها من خلال السحب للأسفل في الشاشة الرئيسية والضغط على رمز الترس، والضغط على خيار (تخصيص الأزرار) customize hardware buttons.

5- الحفاظ على عمر البطارية:

تحتوي العديد من ساعات Wear OS الذكية على أوضاع جديدة تساعدك في إطالة عمر البطارية عن طريق إيقاف الميزات غير الأساسية، مثل: ميزة (الشاشة التي تعمل دائمًا) Always-on display، وميزة إضاءة الشاشة في كل مرة ترفع فيها معصمك، بالإضافة إلى خفض سطوع الشاشة، وتقليل الإشعارات التي تتلقاها.

6- إدارة الإشعارات:

يمكنك التحكم في الإشعارات التي تتلقاها على ساعة أندرويد، من خلال فتح تطبيق Wear OS على هاتفك واتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في ساعتك الجديدة.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

اضغط على خيار (تغيير إشعارات الساعة) Change Watch Notifications.

من هنا، يمكنك تحديد التطبيقات التي تريد تلقي إشعارات منها، وإيقاف إشعارات التطبيقات غير المهمة.

7- الاستماع إلى الموسيقى في وضع الاتصال:

تعد القدرة على الاستماع إلى الموسيقى من ساعتك باستخدام سماعات البلوتوث أحد أفضل ميزات Wear OS. بافتراض أن لديك ساعة تدعم تخزين الموسيقى في وضع عدم الاتصال فيمكنك ترك هاتفك في المنزل عندما تتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، أو ممارسة رياضة الجري في الخارج.

ولكن أولا يجب عليك تنزيل قوائم التشغيل أو الأغاني على ساعة أندرويد حتى تتمكن من الاستماع في وضع عدم الاتصال. وإذا كانت ساعتك تحتوي على مكبر صوت مدمج، فيمكنك تشغيل الموسيقى من معصمك إذا كانت سماعات البلوتوث غير متوفرة.