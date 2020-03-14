5 أشياء تجب معرفتها عن تطبيق مايكروسوفت Office الجديد

أطلقت شركة مايكروسوفت في نهاية الشهر الماضي تطبيق جديد موحد يحمل اسم (أوفيس) Office لحزمتها الإنتاجية المكتبية (Microsoft Office) لنظامي التشغيل أندرويد وأي أوإس، وهي تجربة جديدة تمامًا مصممة لتكون بمثابة تطبيقك المُفضل لإنجاز العمل من هاتفك.

جمعت مايكروسوفت بين تطبيقات Word وExcel وPowerPoint في تطبيق واحد بسيط، مما يوفر لك ميزات جديدة تمكنك من إنشاء المحتوى، وإنجاز المهام بسهولة.

فيما يلي سنتعرف على 5 أشياء يجب معرفتها عن تطبيق Office الجديد:

1- تطبيق لإكمال المهام الشخصية فقط:

مثل جميع التطبيقات المجانية التي توفرها مايكروسوفت، فإن ترخيص تطبيق Office الجديد يغطي إكمال المهام الشخصية فقط، وما عدا ذلك يعتبر غير قانوني، حيث تنص شروط ترخيص التطبيق على أنه ليس لديك الحق في استخدام التطبيق في الأنشطة التجارية أو غير الربحية أو الأنشطة المدرة للدخل ما لم تكن لديك حقوق الاستخدام التجاري بموجب اتفاقية منفصلة.

في هذه الحالة، تتطلب الحقوق التجارية اشتراكك في حزمة Office 365، حيث لا يوفر تطبيق Office اشتراكات على مستوى المستهلك، ولكن سيؤدي تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الشخصي أو التابع لجهة العمل أو المدرسة المتصل باشتراك Office 365 إلى الوصول إلى جميع ميزات التطبيق.

2- حجم التطبيق على الهاتف:

تؤكد مايكروسوفت أنه عند دمج التطبيقات الثلاثة في تطبيق Office الجديد فإنه سيتطلب مساحة تخزين أقل بكثير من تثبيت التطبيقات الفردية، ولكن هل هذا صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الفرق؟

عند تثبيت التطبيق في جهاز آيباد، ستجد أن حجمه 352.8 ميجابايت، في حين تبلغ أحجام التطبيقات الثلاثة: 265.4 ميجابايت لتطبيق Word، و264.9 ميجابايت لتطبيق Excel، و247.8 ميجابايت لتطبيق PowerPoint، وبذلك يكون إجمالي حجم التطبيقات الثلاثة 778.1 ميجابايت، وهذا يعني أن التطبيق سيشغل 45.3% فقط من المساحة التي تحتاجها التطبيقات الفردية الثلاثة.

وفي هاتف آيفون يتطلب التطبيق سعة 361.9 ميجابايت، مقارنة بسعة 273.6 ميجابايت لتطبيق Word بمفرده، و273 ميجابايت لتطبيق Excel، و257.4 ميجابايت لتطبيق PowerPoint، وبالتالي يحتاج التطبيق إلى 45% فقط من المساحة التي تطلبها التطبيقات الثلاثة منفصلة.

3- إمكانية مسح المستندات بكاميرا الهاتف:

دمجت مايكروسوفت تطبيق Office Lens الذي يتيح لك التقاط صور أشياء مثل: الإيصالات، والمستندات وتعديلها في تطبيق Office الجديد، حيث يمكن استخدامه في (مسح) Scan الورق يدويًا والحصول على المستندات بتنسيقات Word أو Excel أو كملفات PDF، مع ملاحظة أن تطبيق Lens ما زال متاحًا كتطبيق منفرد.

4- التطبيقات ستكون متوفرة بشكل فردي:

لن تختفي تطبيقات: Word، وExcel، وPowerPoint من نظامي أندرويد وأي أوإس، وستستمر مايكروسوفت في دعمها والاستثمار فيها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستخدمين لاختيار التجربة التي تناسبهم في هواتفهم.

5- حساب مايكروسوفت للتخزين عبر الإنترنت:

على الرغم من إمكانية استخدام تطبيق Office دون تسجيل الدخول بأي حساب، إلا أنه يجب تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للوصول إلى خدمة OneDrive للتخزين السحابي والتي تقدم مساحة مجانية تبلغ 5 جيجابايت.

ولكن للوصول لسعة التخزين المجانية التي تبلغ 1 تيرابايت لمشتركي Office 365، سيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات Office 365 الخاصة بهم، كما يمكن ربط خدمات التخزين الأخرى مثل: Box أو Dropbox بتطبيق Office باستخدام بيانات الاعتماد المناسبة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور.