كيف يمكنك تفعيل الوضع الداكن في جوجل بلاي في أي إصدار أندرويد؟

أعلنت جوجل يوم الأربعاء الماضي عن طرح ميزة (الوضع الداكن) Dark Mode في متجر (جوجل بلاي) Google Play لجميع إصدارات نظام التشغيل أندرويد.

تُعتبر ميزة الوضع الداكن إحدى الميزات الشائعة في العديد من الخدمات والتطبيقات الآن، حيث تعمل على تحويل عناصر واجهة المستخدم ذات الألوان الفاتحة في التطبيق إلى ألوان داكنة، مثل الأسود أو الرمادي مع الحفاظ على ألوان الأيقونات، مما يجعل الأمر أسهل على العينين، كما يُسهل الوضع الداكن التعامل مع التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويساعد في تقليل استنزاف التطبيق لبطارية الهاتف أيضًا.

وبفضل دعم إصدار أندرويد 10 لميزة الوضع الداكن على مستوى النظام، فقد أصبحت هذه الميزة متاحة لمستخدمي هواتف أندرويد العاملة بهذا الإصدار منذ فترة طويلة، ولكنها الآن أصبحت متاحة أيضًا في تطبيق جوجل بلاي لمستخدمي جميع إصدارات أندرويد السابقة.

ويمكن لجميع مستخدمي أنظمة أندرويد الآن تفعيل ميزة الوضع الداكن داخل تطبيق جوجل بلاي من خلال الإعدادات، حيث ستظهر لهم ثلاثة خيارات وهي: (الفاتح) Light، أو (الداكن) Dark، أو (حسب تفعيل وضع توفير طاقة البطارية) Set by Battery Saver.

فيما يلي كيفية تفعيل الوضع الداكن في تطبيق جوجل بلاي:

انتقل إلى تطبيق جوجل بلاي في هاتفك.

اضغط على رمز القائمة المكون من ثلاثة أسطر في الزاوية العلوية اليسرى، حيث ستظهر لك قائمة خيارات.

اضغط على (الإعدادات) Settings.

تحت قسم (عام) General، اضغط على خيار (السِمة) Theme، ثم حدد خيار (داكن) Dark.

يمكنك أيضًا تحديد خيار (حسب تفعيل وضع توفير طاقة البطارية) Set by Battery Saver، الذي سيتيح لك تفعيل الوضع الداكن تلقائيًا داخل التطبيق بمجرد تفعيل وضع توفير طاقة البطارية في هاتفك.

كيفية تفعيل وضع توفير طاقة البطارية:

يساعد (وضع توفير طاقة البطارية) Battery Saver Mode في إطالة عمر البطارية، لأنه خلال تفعيله لا يُعاد تحميل المحتوى في التطبيقات إلا عندما تفتحها مثل: البريد الإلكتروني أو الأخبار، وتتوقف خدمات الموقع الجغرافي عندما تكون الشاشة متوقفة، كما تتوقف التطبيقات عن تنفيذ أي مهام في الخلفية.

يمكنك تفعيل (وضع توفير طاقة البطارية) من خلال الإعدادات باتباع الخطوات التالية: