كيفية عرض النسخ الاحتياطية القديمة وحذفها من iCloud

يعد تخزين النسخ الاحتياطية في iCloud فكرة رائعة في حالة إعادة تعيين هاتف آيفون أو الآيباد أو حاسب ماك لأي سبب، حيث تساعدك النسخة الاحتياطية على حفظ الملفات أو الصور أو بيانات مهمة لتطبيق ما، ولكن كل نسخة احتياطية تأخذ مساحة، وإذا احتفظت بنسخ احتياطية كثيرة لأجهزتك، فقد لا تجد مساحة فارغة على iCloud وخاصةً إذا كان لديك 5 جيجابايت فقط، لكن الخبر السار هو أنه يمكنك حذف النسخ الاحتياطية القديمة حتى لا يكون لديك بيانات غير ضرورية أو قديمة، ولتحصل على مساحة أكبر.

ما هي نسخة iCloud الاحتياطية؟

تقوم iCloud تلقائيًا بنسخ جميع البيانات احتياطيًا على جهاز الآيفون أو الآيباد كل يوم، وذلك طالما أن الجهاز متصل بشبكة واي فاي ومتصل بمصدر الطاقة، حيث يتم نسخ الأمور التالية إلى iCloud:

سجل شراء iTunes.

الصور ومقاطع الفيديو (ما لم يتم تمكين مكتبة صور iCloud).

إعدادات الجهاز.

معلومات التطبيق.

الشاشة الرئيسية وتطبيق ogranization.

iMessage، الرسائل النصية، رسائل MMS (في حالة الاستعادة، يلزم وجود بطاقة SIM المستخدمة أثناء النسخ الاحتياطي).

النغمات.

كلمة مرور البريد الصوتي المرئي (في حالة الاستعادة، يلزم وجود بطاقة SIM المستخدمة أثناء النسخ الاحتياطي).

البيانات الصحية.

ترتيب HomeKit.

يمكن أن ينتهي الأمر إلى وجود الكثير من البيانات والتي يمكن أن تأخذ جزءًا جيدًا من مساحة التخزين على iCloud.

لماذا من الجيد الاحتفاظ بنسخ iCloud الاحتياطية؟

الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية على iCloud يعني أنه من الممكن أخذ البيانات إلى أي مكان بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى بيانات آيفون أو آيباد واستعادتها من أي مكان تقريبًا، لذلك من المفيد للأشخاص الذين لديهم أجهزة متعددة إجراء نسخ احتياطي لبياناتهم، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على إعدادات إمكانية الوصول، حيث لا يتعين عليهم إعداد كل شيء يدويًا مرة أخرى.

كيفية حذف النسخ الاحتياطية على iCloud على هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون أو آيباد. انقر على معرفك في آبل، يجب أن يكون الاسم الذي استخدمته للاشتراك في Apple ID. اضغط على iCloud. انقر فوق إدارة التخزين. اضغط على النسخ الاحتياطي. انقر فوق الجهاز الذي تريد حذف النسخة الاحتياطية الخاصة به. اضغط على حذف النسخة الاحتياطية في الأسفل. انقر فوق إيقاف التشغيل وحذف.

كيفية حذف النسخ الاحتياطية على جهاز ماك.