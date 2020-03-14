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سامسونج تطلق رسميًا هاتفها الأحدث Galaxy A11

سامسونج تطلق رسميًا هاتفها الأحدث Galaxy A11
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أطلقت شركة سامسونج يوم الجمعة هاتفًا ذكيًا جديدًا هو (جالاكسي أي11) Galaxy A11، الذي أُدرج على موقعها الرسمي دون الإعلان عن ذلك.

وينتمي هاتف (جالاكسي أي11) الجديد إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، وهو يقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، ولكن الشاشة تمتاز بأنها تحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق. وهناك حساس بصمة على ظهر الهاتف أيضًا.

ويقدم (جالاكسي أي11) – الذي يزن 177 جرامًا، ويأتي بسماكة 8 ميليمترات – معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

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ويتوفر هاتف (جالاكسي أي11) الجديد بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، والأحمر. وليس من المعلوم بعد موعد إطلاق الهاتف في المتاجر، ولا تُعرف الأسواق التي سيُطرح فيها، ولا سعره.

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