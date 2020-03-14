سامسونج تطلق أندرويد 10 لثلاثة هواتف جديدة

أطلقت شركة سامسونج نظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم التابعة لها One UI 2.0 لهاتفين جديدين، ليصبح عدد الهواتف التي حصلت على النظام خلال الشهر الحالي 5 أجهزة.

وكانت عملاقة التقنية الكورية قد أطلقت نظام أندرويد 10 لهاتفي (جالاكسي إم40) Galaxy M40، و(جالاكسي أي70إس) Galaxy A70s في وقت سابق من الشهر الحالي، والآن أطلق النظام لهواتف: (جالاكسي أي6 – 2018) Galaxy A6-2018، و(جالاكسي أي7 – 2018) Galaxy A7-2018، و(جالاكسي أي80) Galaxy A80.

ويأتي التحديث الجديد الخاص بهاتف (جالاكسي أي7) برقم النسخة A750FXXU4CTBC ويبلغ حجمه نحو 1.3 جيجابايت، وهو يأتي بالوضع الداكن، وإيماءات تنقل جديدة، بالإضافة إلى واجهة مستخدم جديدة. أما التحديث الخاص بهاتف (جالاكسي أي6) فهو يحمل رقم النسخة A600FNXXU5CTB9 ويشمل أيضًا التحديث الأمني لشهر آذار/ مارس 2020.

أما التحديث الخاص بهاتف (جالاكسي أي80) فهو يحمل رقم النسخة A805FXXU4BTC3، وهي تأتي أيضًا مع التحديث الأمني الخاص بشركة شباط/ فبراير 2020 بدلًا من تحديث آذار/ مارس.

يُشار إلى أن سامسونج بدأت في إطلاق أندرويد 10 لهاتف (جالاكسي أي7) في الهند، ولهاتفي (جالاكسي أي6)، و(جالاكسي أي80) في فرنسا. ويُتوقع إطلاقه للمزيد من المستخدمين قريبًا. ويمكن الوصول إلى التحديث من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings، ثم (تحديث البرامج) Software Update.