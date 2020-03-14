جوجل تعلن عن أكثر من ملياري مستخدم لخدمة G Suite

قالت شركة جوجل: إن عدد مستخدمي حزمتها من التطبيقات المكتبية (جي سوت) G Suite بلغ أكثر من ملياري مستخدم نشيط.

وتشمل حزمة التطبيقات المكتبية (جي سوت) العديد من تطبيقات وخدمات جوجل، بما في ذلك: خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، وخدمة التخزين السحابي (درايف) Drive، وخدمة التقويم Calendar، وخدمة التراسل (هانج آوتس) Hangouts، وخدمة تحرير المستندات Docs، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تركز على الإنتاجية.

وبحسب جوجل، فإن (جي سوت) حققت أكثر من ملياري مستخدم نشيط قبل نهاية عام 2019، وكشفت أنها تعتزم الاستمرار في تحسين خدماتها التي تركز على زيادة الإنتاجية.

وأشارت جوجل على لسان رئيس (جي سوت) – (خافيير سولتيرو) – إلى أنها تعتزم الاستمرار في دمج التطبيقات المنفصلة، ووفقًا لتسريبات سابقة، فإن جوجل تعتزم دمج خدمات: جميل، ودرايف، وهانج آوتس في تطبيق واحد.

ويعتزم الفريق الخاص بخدمة (جي سوت) الاستمرار في العمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين التطبيقات. ويُعتقد أن جوجل تستعد لإطلاق خدمتها التنبؤية المتاحة في خدمة جميل لخدمة (المستندات) Docs، وتطبيقات (جي سوت) الأخرى.