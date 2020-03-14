تطبيق Brizzly+ يتيح تحرير التغريدات على تويتر

لم تقدم منصة تويتر أبدًا زر لتعديل التغريدات، ووفقًا للرئيس التنفيذي جاك دورسي، فلن تقدم ذلك أبدًا، حيث أكد دورسي أن الشركة لن تمنح المستخدمين إمكانية تحرير التغريدات بعد نشرها، ليعطي بذلك جوابًا شافيًا طال انتظار المستخدمين له منذ سنوات، ولكن تطبيق Brizzly+ يقدم الآن شيئًا قريبًا جدًا من ميزة تحرير التغريدات التي يطلبها المستخدمون.

لطالما طالب مستخدمو منصة تويتر منذ تأسيسها في عام 2006 بتمكينهم من تحرير التغريدات بعد نشرها، وذلك على غرار وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك فيسبوك، ولكن الشركة كانت في كل مرة تتحدث عن إمكانية التفكير في الأمر.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة عقدها دورسي عبر قناة Wired على يوتيوب، أجاب رئيس تويتر عن العديد من الأسئلة، بما في ذلك إمكانية إضافة زر للتحرير في عام 2020. ولكنه رد بالقول: “الجواب لا”.

وعن سبب رفض إضافة زر للتحرير إلى التغريدات، فقد أوضح دورسي ذلك بالقول: “إن تويتر بدأت كمنصة للرسائل النصية، وكما هو معلوم، فإن الرسائل النصية التي تُرسل لا يُتراجع عنها، أما الآن فإن تعديل التغريدات سيؤثر على إعادة التغريد”.

تطبيق Brizzly+ هو أحد التطبيقات التي تم إطلاقها حديثًا، حيث يسمح لك بفرض مهلة قصيرة بين النقر فوق (زر الإرسال) وتغريداتك التي يتم نشرها، مما يسمح لك بالانتقال وتصحيح أي أخطاء إملائية قبل نشرها للجمهور.

حيث يمكنك تأخير تغريداتك لمدة 10 ثوانٍ إذا كنت تثق بنفسك في اكتشاف الأخطاء فورًا، أو 10 دقائق إذا كنت تريد المزيد من الوقت لضمان عدم نشر أي شيء تندم عليه لاحقًا، أما إذا كنت واثقًا من قدراتك في الكتابة ولا تحتاج إلى شبكة الأمان هذه، فيمكنك نشر تغريداتك على الفور.

كما يملك التطبيق ميزة تساعدك على نسخ محتوى التغريدة إلى أخرى جديدة حتى تتمكن من تعديله، ثم حذف التغريدة القديمة عند نشر النسخة المصححة، لكن ستفقد أي إعجابات وردود ولكنه يبقى خيار مفيد مع ذلك.

يمكن لتطبيق Brizzly+ أيضًا حذف تغريداتك تلقائيًا بعد فترة معينة من الوقت، على سبيل المثال، يمكنك حذف التغريدات التي لا تحقق عددًا معينًا من الإعجابات، يمكنك الحصول على التطبيق مقابل 6 دولارات شهريًا أو 60 دولارًا سنويًا.