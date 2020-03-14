أبرز الأحداث التقنية المتأثرة بفيروس كورونا حتى الآن

مع استمرار تفشي فيروس كورونا (COVID-19) حول العالم، قامت الكثير من شركات التكنولوجيا بإلغاء مؤتمراتها المقرر انعقادها خلال الشهور القادمة من عام 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا، بداية من (المؤتمر العالمي للجوال) MWC، وغيرها الكثير من الأحداث التقنية المهمة.

فيما يلي أبرز الأحدث التقنية المتأثرة بفيروس كورونا حتى الآن:

1- المؤتمر العالمي للجوال MWC:

يعتبر مؤتمر MWC أحد أكبر الأحداث التقنية التي تُقام كل عام، حيث تستعرض فيه الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية وشركات الاتصالات كل ما هو جديد لديها.

الموعد: 24-27 فبراير.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: غير واضح.

2- مؤتمر فيسبوك للمطورين F8:

F8؛ هو مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين والذي تُعلن فيه الشركة عن جديدها في كل ما يتعلق بمنتجاتها وخدماتها المختلفة التي لا تقتصر على فيسبوك فحسب، بل تشمل أيضًا إنستاجرام، وواتساب، ونظارات الواقع الافتراضي (Oculus) التابعة لها.

الموعد: 5-6 مايو.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: أ حداث محلية، ومقاطع الفيديو، والبث المباشر.

3- مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O:

Google I/O؛ هو مؤتمر جوجل السنوي للمطورين، ويُعتبر من أبرز الأحداث التقنية في كل عام حيث تعلن فيه عن الأجهزة والبرامج الجديدة وتحديثات متنوعة لتطبيقاتها وخدماتها المختلفة.

الموعد: 12-14 مايو.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: قالت جوجل إنها تستكشف الآن طرقًا أخرى لعقد (Google I/O) من أجل تحسين التواصل مع مجتمع المطورين.

4- مؤتمر مايكروسوفت للمطورين Microsoft Build:

Microsoft Build؛ هو حدث مايكروسوفت السنوي للمطورين، وعادة ما يكون مخصصًا للإعلان عن خطط تطوير برمجياتها وتقنيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

الموعد: 19-21 مايو.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: سيُقام عبر الإنترنت.

5- معرض E3 2020:

لأول مرة منذ عام 1995 لن يُعقد معرض الألعاب العالمي E3، وهو حدث سنوي حول صناعة ألعاب الفيديو، يستقطب العديد من المطورين والناشرين ومصنعي الأجهزة لتقديم الألعاب الجديدة والمنتجات ذات الصلة.

الموعد: 19-21 يونيو.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: تبحث الجهة المنُظمة للمؤتمر حاليًا الخيارات المتاحة مع الأعضاء لتنسيق تجربة البث عبر الإنترنت في يونيو 2020، وستُنشر التحديثات على موقع E3Expo.com

6- مؤتمر آبل للمطورين WWDC:

WWDC؛ هو مؤتمر آبل السنوي للمطورين الذي تٌعلن فيه الشركة عادةً عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، والتي تشمل: (آي أوإس)، و(ماك أوإس)، و(تي في أوإس)، و(ووتش أوإس)، بالإضافة إلى تنظيم جلسات خاصة بالمطورين الذي يأتون إلى المؤتمر من جميع أنحاء العالم.

الموعد: بداية شهر يونيو.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: سيُقام عبر الإنترنت.

7- مؤتمر SXSW:

هو مؤتمر سنوي للأفلام والإعلام التفاعلي، بالإضافة إلى الموسيقى، كما يضم فعاليات لألعاب الفيديو التي تشهد نموًا كبيرًا عامًا بعد عام.

الموعد: 12-22 مارس.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: غير واضح.

8- مؤتمر مطوري الألعاب GDC:

يتضمن الحدث معارض تفاعلية، وعروض الجوائز في مجال تطوير الألعاب، ومحاضرات، وجلسات ناقش حول الموضوعات المتعلقة بالألعاب، والتي تُغطي البرمجة والتصميم والصوت والإنتاج.

الموعد: 16-20 مارس.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: سيقام في صيف 2020.

9- مؤتمر Nvidia GPU:

مؤتمر يُركز على تقنيات الجرافيك الجديدة، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

الموعد: 22-26 مارس.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: سيُقام عبر الإنترنت.

10- مؤتمر Google Cloud Next:

مؤتمر يجمع رجال الأعمال وقادة الأعمال والمطورين، لاستكشاف مستقبل خدمات التخزين السحابي وكيفية فتح فرص تجارية جديدة باستخدام هذه التقنية.

الموعد: 6-8 أبريل.

الإجراء: أُلغي.

الموقف البديل: سيُقام عبر الإنترنت.

11- مؤتمر Red Hat Summit:

حدث يضم محترفي التكنولوجيا العاملين في مجال تطوير التطبيقات والبرامج مفتوحة المصدر، يُركز على تكنولوجيا المعلومات وتقنيات لينكس والتخزين السحابي والأتمتة.