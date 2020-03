يوتيوب تطلق تبويبًا جديدًا بدلًا من “المحتوى الرائج” في تطبيقها

قالت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب يوم الخميس: إن تبويب (المحتوى الرائج) Trending أصبح يحمل اسمًا جديدًا هو (استكشف) Explore وذلك لتطبيقها على نظامي (آي أو إس) من آبل، وأندرويد من جوجل.

وعلى غرار صفحة (المحتوى الرائج) السابقة، فإن صفحة (استكشف) الجديدة تعرض مقاطع الفيديو الرائجة في تلك اللحظة في المنطقة الجغرافية التي يتصفح منها المستخدم خدمة يوتيوب، ولكنها تمتاز بأنها تعرض المحتوى حسب عدة فئات، مثل: اللعب، والموسيقى، والجمال، والتعلم. أما تبويب (المحتوى الرائج) فسيبقى ضمن محتوى (استكشف).

The Trending tab in the YouTube app is becoming the Explore tab.

You’ll now find all of this👇 in 1⃣ place:

📍Destination pages for Gaming, Learning & more

📍A more prominent spot for Creators & Artists on the Rise

📍What’s trending on YouTube right nowhttps://t.co/uqzubaVwAx pic.twitter.com/Rv496UOOtz

— TeamYouTube (@TeamYouTube) March 12, 2020