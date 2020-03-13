برامج وتطبيقات

يوتيوب تطلق تبويبًا جديدًا بدلًا من “المحتوى الرائج” في تطبيقها

99

قالت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب يوم الخميس: إن تبويب (المحتوى الرائج) Trending أصبح يحمل اسمًا جديدًا هو (استكشف) Explore وذلك لتطبيقها على نظامي (آي أو إس) من آبل، وأندرويد من جوجل.

وعلى غرار صفحة (المحتوى الرائج) السابقة، فإن صفحة (استكشف) الجديدة تعرض مقاطع الفيديو الرائجة في تلك اللحظة في المنطقة الجغرافية التي يتصفح منها المستخدم خدمة يوتيوب، ولكنها تمتاز بأنها تعرض المحتوى حسب عدة فئات، مثل: اللعب، والموسيقى، والجمال، والتعلم. أما تبويب (المحتوى الرائج) فسيبقى ضمن محتوى (استكشف).

يُشار إلى أن هذا القرار كان قد اتُخذ قبل نحو عام، وتقول يوتيوب: إنها تعتزم إضافة المزيد من تلك الصفحات مع مرور الوقت. وهي تهدف إلى تسهيل استكشاف المحتوى على التطبيق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يوتيوب تختبر تمكين القنوات من بيع مساحات إعلانية للمعلنين…

5 كاميرات رقمية مناسبة لصناع محتوى الفيديو 

كما يُشار إلى أن تبويب (المحتوى الرائج) كان في الماضي محل خلاف مع منشئي المحتوى الذين يعتقدون أن يوتيوب تفضل الوسائط المتعددة التقليدية، مثل الشبكات التلفازية، أي أنها تفضل محتوى القنوات التلفازية بدلًا من محتوى منشئي المحتوى.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق يوتيوب لنظام (آي أو إس) من متجر آب ستور، وكذلك يمكن تنزيله لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار الإنترنت

إعلانات دونالد ترامب تهيمن على موقع يوتيوب

أخبار الإنترنت

يوتيوب تختبر ميزة جديدة للتبرع لأصحاب القنوات

أخبار الإنترنت

يوتيوب تتخلص من واجهة المستخدم الكلاسيكية الشهر المقبل

أخبار الإنترنت

يوتيوب تعتزم تمويل برامج الأطفال التي تركز على 12 كلمة

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد