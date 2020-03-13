أجهزة محمولة

ظهور OnePlus 8 Pro في يد الممثل “روبرت دواني جونير”

ظهور OnePlus 8 Pro في يد الممثل "روبرت دواني جونير"
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تستعد شركة (ون بلس) للإعلان عن الإصدار الأحدث من هواتفها الذكية من سلسلة (ون بلس 8)، وبعد العديد من التسريبات، ظهر الهاتف في يد سفير علامتها التجارية الممثل الأمريكي (روبرت داوني جونير).

وظهر روبرت داوني وهو يحمل هاتف (ون بلس 8 برو) أثناء التصوير. ولم يظهر من الهاتف، إلا ظهره الذي يحتوي كاميرات موضوعة رأسيًا، وذلك بما يتماشى مع الصور المسربة سابقًا للهاتف.

ووفقًا لتسريبات سابقة، ستأتي هواتف (ون بلس 8) المرتقبة مع 3 طُرز، وهي (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، ونسخة مخففة (ون بلس 8 لايت). ويُتوقع أن يحتوي الطراز الأقوى على معالج من نوع (سنابدراجون 865)، وشاشة ذات معدل تحديث قدره 129 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويُشاع أن الهواتف ستدعم أيضًا تقنية الشحن اللاسلكي. ويُتوقع أن تعلن الشركة عن الهواتف في 14 نيسان/ أبريل المقبل.

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