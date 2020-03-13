شركة الساعات الفاخرة TAG Heuer تطلق ساعتها الذكية الجديدة

كشفت شركة (تاج هوير) TAG Heuer السويسرية الرائدة في مجال صناعة الساعات الفاخرة عن الجيل الثالث من ساعتها الذكية العاملة بنظام (وير أو إس) Wear OS – النسخة المخصصة للساعات الذكية من نظام أندرويد التابع لشركة جوجل.

وعلى غرار الإصدارات السابقة، تأتي ساعة (تاج هوير كونكتد 2020) TAG Heuer Connected 2020 بسعر مرتفع، مع أن العديد من مواصفاتها لا تختلف عن مواصفات سابقاتها.

وتأتي الساعة في إطار بعرض 45 ميليمترًا وسماكة 13.5 ميليمترًا، بالإضافة إلى تاج دوار يسمح بالتحكم بالساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل بوصفه زرًا للطاقة. وهناك أيضًا تطبيق جديد للياقة يمكنه مراقبة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى رياضة الجولف.

وداخليًا، تحتوي TAG Heuer Connected 2020 معالجًا من نوع (سنابدراجون وير 3100)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) يُتوقع أن يكون حجمها 1 جيجابايت، إذ لم تعلن الشركة عن حجمها. أما الشاشة فهي تأتي من نوع OLED بقياس 1.39 بوصات، وتأتي البطارية بسعة 430 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الساعة مقاومة الماء وفق معيار 5ATM، وهي تدعم أيضًا تقنية GPS، وتقنية البلوتوث 4.0، وشبكات (واي فاي)، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

وفيما يتعلق بالتصميم، فإنه شبيه بتصميم الإصدارات السابقة من الساعة، ولكن الشركة أضافت بعض التحسينات، بما في ذلك زران جانبيان. وتأتي الساعة في أربعة تصاميم: الأول مع جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ وإطار من السيراميك وسوار من المطاط بسعر 1,800 دولار أمريكي، والثاني مع إطار من السيراميك الأسود وسوار مطاطي بالسعر ذاته، والثالث بجسم من الفولاذ وسوار من الفولاذ بسعر 1,950 دولارًا أمريكيًا، والرابع بجسم من التيتانيوم وسوار من المطاط بسعر 2,350 دولارًا أمريكيًا. أما زجاج الساعة فهو من الكريستال الصفيري.