برامج وتطبيقات

جوجل تدعم “الوضع الداكن” في متجرها لجميع أنظمة أندرويد

جوجل تدعم "الوضع الداكن" في متجرها لجميع أنظمة أندرويد
1

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء أن (الوضع الداكن) Dark Mode أصبح متاحًا في متجر (جوجل بلاي) لجميع مستخدمي أندرويد.

وبدعم نظام التشغيل أندرويد 10 الوضع الداكن على مستوى النظام، فإن مستخدمي هذا النظام حصلوا على هذه الميزة منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكن الميزة أصبحت متاحةً الآن حتى لمستخدمي إصدارات أندرويد السابقة.

وقالت جوجل في تغريدة نُشرت عبر موقع تويتر: “أصبح الوضع الداكن في جوجل بلاي الآن متاحًا على أي جهاز أندرويد! تحوَّل من الفاتح إلى الداكن في إعدادات بلاي ستور”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

سياسات أبرز شركات التقنية تجاه موظفيها بعد انتشار فيروس…

5 تطبيقات تتيح لك معلومات عن الفيروسات القاتلة ومنها فيروس…

ويمكن الوصول إلى (الوضع الداكن) الجديد من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings في متجر بلاي، ثم (الوضع) Theme ثم الاختيار من بين ثلاثة خيارات: (الفاتح) Light، أو (الداكن) Dark، أو (حدد حسب موفر الطاقة) Set by Battery Saver.

يُشار إلى أن (الوضع الداكن) أصبح شائعًا في العديد من الخدمات والتطبيقات، وهو يحول عناصر واجهة المستخدم ذات اللون الفاتح إلى ألوان داكنة، مثل الأسود، والرمادي مع الحفاظ على ألوان الأيقونات. وفي كل الحالات، يهدف الوضع الداكن إلى إراحة عين المستخدم، وفي بعض الحالات تحسين استهلاك البطارية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار قطاع الأعمال

بيان إعلامي من تو توك بخصوص نداء التعاون الموجه إلى آبل وجوجل

أجهزة محمولة

إعلانات طرقية تكشف عن تصميم Pixel 4a المرتقب وسعره

أخبار الإنترنت

جوجل تطلب من موظفيها في أمريكا الشمالية العمل من المنزل

أخبار الإنترنت

جوجل تطور إصدارًا جديدًا من Chromecast Ultra

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد