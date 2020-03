جوجل تدعم “الوضع الداكن” في متجرها لجميع أنظمة أندرويد

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء أن (الوضع الداكن) Dark Mode أصبح متاحًا في متجر (جوجل بلاي) لجميع مستخدمي أندرويد.

وبدعم نظام التشغيل أندرويد 10 الوضع الداكن على مستوى النظام، فإن مستخدمي هذا النظام حصلوا على هذه الميزة منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكن الميزة أصبحت متاحةً الآن حتى لمستخدمي إصدارات أندرويد السابقة.

وقالت جوجل في تغريدة نُشرت عبر موقع تويتر: “أصبح الوضع الداكن في جوجل بلاي الآن متاحًا على أي جهاز أندرويد! تحوَّل من الفاتح إلى الداكن في إعدادات بلاي ستور”.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd

— Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020