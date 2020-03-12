Redmi Note 9 Pro و Max يعيدان تجربة الشاشة الكبيرة

أوقفت شركة (شاومي) Xiaomi سلسلة (Mi Max) بعد ثلاثة أجيال من الهواتف الذكية، لكنها تعيد الآن إحياء تجربة الشاشة الكبيرة مع هاتفي (Redmi Note 9 Pro) و (Redmi Note 9 Pro Max) الذين أعلنت عنهما العلامة التجارية (Redmi) التابعة لها قبل قليل.

ويشتمل الهاتفان على شاشة مقاس 6.67 إنشات وبدقة بدقة 2400×1080 بيكسل في جسم مضغوط، بالإضافة إلى أربع كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية داخل فتحة على شكل ثقب.

Redmi Note 9 Pro Max:

يحتوي (Redmi Note 9 Pro Max) على معالج (Snapdragon 720G) المصنع وفق تقنية 8 نانومتر، بالإضافة إلى 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتوجد الكاميرات الخلفية الأربعة ضمن مربع في الوسط مع وجود فلاش (LED) أدناها، وتتكون الكاميرا من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر (Samsung GW1) وعدسة ثانية بجانبها بدقة 8 ميجابيكسل واسعة الزاوية جدًا مع مجال رؤية 119 درجة.

بينما خصصت الشركة الصف السفلي لعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم هاتف (Note 9 Pro Max) التصوير بتنسيق الصورة الخام (RAW) مع وضع ليلي مُحسن، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وهي أعلى دقة تتوفر في هاتف ذكي من سلسلة (Redmi Note).

ويأتي (Redmi Note 9 Pro Max) ببطارية ضخمة بسعة 5020 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 33 واط، مع توفير الشاحن ضمن العلبة بشكل مجاني.

ويحتوي الهاتف على زجاج (Gorilla Glass 5) على كلا الجانبين لحماية إضافية، ويتوفر بثلاثة ألوان مختلفة هي الأزرق (Aurora Blue) والأبيض (Glacier White) والأسود (Interstellar Black).

ويتوفر الجهاز الجديد للبيع بسعر 200 دولارًا لنسخة 6/64 جيجابايت، وبسعر 230 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، وبسعر 255 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت.

Redmi Note 9 Pro:

يحتوي (Redmi Note 9 Pro) على معالج (Snapdragon 720G) المصنع وفق تقنية 8 نانومتر، بالإضافة إلى 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتوجد الكاميرات الخلفية الأربعة ضمن مربع في الوسط مع وجود فلاش (LED) أدناها، وتتكون الكاميرا من عدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر (ISOCELL Bright GM2) وعدسة ثانية بجانبها بدقة 8 ميجابيكسل واسعة الزاوية جدًا مع مجال رؤية 119 درجة.

بينما خصصت الشركة الصف السفلي لعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم هاتف (Redmi Note 9 Pro) التصوير بتنسيق الصورة الخام (RAW) مع وضع ليلي مُحسن، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويأتي (Redmi Note 9 Pro) ببطارية ضخمة بسعة 5020 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 18 واط، ويحتوي الهاتف على زجاج (Gorilla Glass 5) على كلا الجانبين لحماية إضافية، ويتوفر بثلاثة ألوان مختلفة هي الأزرق (Aurora Blue) والأبيض (Glacier White) والأسود (Interstellar Black).

ويتوفر الجهاز الجديد للبيع بسعر 175 دولارًا لنسخة 4/64 جيجابايت، وبسعر 215 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت.