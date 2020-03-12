MOI UAE أول تطبيق لجهة اتحادية يتم دمجه بالكامل ضمن منصة Huawei Mobile Services

أطلقت وزارة الداخلية تطبيقها MOI UAE على متجر هواوي للتطبيقات Huawei AppGallery مع دمجه بشكل كامل ضمن منصة Huawei Mobile Services وذلك في إطار مساعيها المستمرة ضمن برنامج التحول الرقمي لكافة خدماتها، وحصلت الوزارة على شهادة تقدير من هواوي خلال فعالية خاصة أقيمت للإعلان عن هذا التعاون بكونها أول جهة اتحادية تحصل على هذا الاعتماد.

وأصبح تطبيق MOI UAE المصنف ضمن قائمة أفضل 100 تطبيق في دولة الإمارات مدرجًا بشكل رسمي على متجر هواوي للتطبيقات Huawei AppGallery.

وتسهم منصة Huawei Mobile Services للتطبيقات المحدّثة في تعزيز مستويات الراحة لمستخدمي متجر هواوي للتطبيقات Huawei AppGallery من خلال تسهيل استخدامهم لأدوات المنصة مثل الخرائط وتقنيات تحديد المواقع في جميع منتجات هواوي، بما في ذلك هاتفها الرائد HUAWEI Mate 30 5G الذي حظي بإشادة كبيرة في القطاع.

ويشكل هذا الإعلان خطوة جديدة من مبادرة وزارة الداخلية للتحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف لتعزيز حضور الوزارة الرائد في هذا المجال.

ويتماشى ذلك مع استراتيجية رؤية الإمارات 2021 الرامية للانتقال بالدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة عبر الابتكار والاستثمار في جهود البحث والتطوير.

كما يتم دعم عملية الانتقال هذه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، حيث يتعاون فريق عمل متجر هواوي للتطبيقات بشكل وثيق مع الهيئات المحلية والاتحادية لتطوير قواعد بيانات تطبيقاتها، ودمج منصة Huawei Mobile Services ضمن تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بالقطاع العام بهدف منح مستخدمي متجر هواوي للتطبيقات وصولًا سلسًا إلى وظائف التطبيقات والتجارب التي توفرها.

وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية: “يسرنا أن نعلن عن إتاحة تطبيق MOI UAE عبر متجر هواوي للتطبيقات Huawei AppGallery ودمجه ضمن منصة Huawei Mobile Services، لنصبح أول هيئة اتحادية تقوم بذلك في دولة الإمارات”.

وأضاف الحارثي: “نجحنا في تحقيق هذا الهدف خلال فترة قصيرة من خلال تعاوننا الوثيق مع أعضاء فريق عمل هواوي، ويندرج ذلك ضمن إطار مبادرة للوزارة تهدف إلى الارتقاء بسوية الخدمات التي نقدمها وجعلها أكثر كفاءة بالنسبة للمستخدمين النهائيين”.

وقال لو جينغ نائب الرئيس في هواوي للشرق الأوسط وأفريقيا، ولشؤون الشراكات العالمية وتطوير المنظومة: “يبرهن هذا المشروع على التعاون الوثيق بين هواوي والحكومة الاتحادية في دولة الإمارات على دمج منصة Huawei Mobile Services ضمن قائمة أبرز التطبيقات الأساسية، ولا يؤدي هذا الدمج إلى تزويد جميع المستخدمين في دولة الإمارات بأرقى تجارب الاستخدام السلسلة فحسب، ولكنه يتماشى أيضًا مع استراتيجية الحكومة الإماراتية الرامية لإنجاز عملية التحول الرقمي في جميع خدماتها، وتلتزم هواوي بدعم جهود الحكومة الإماراتية لمساعدتها على تحقيق هذه الرؤية”.