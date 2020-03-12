5 تطبيقات تتيح لك معلومات عن الفيروسات القاتلة ومنها فيروس كورونا

مع ظهور فيروس كورونا (COVID-19) وانتشاره السريع، أصبح الكثير من الناس يبحثون عن طرق سهلة لمعرفة المزيد من المعلومات الموثوقة حول هذا الفيروس أو غيره من الفيروسات القاتلة.

فيما يلي نقدم لك 5 تطبيقات تتيح لك معرفة المزيد عن الفيروسات القاتلة ومنها فيروس كورونا:

1- تطبيق CDC:

طورت مراكز السيطرة على الأمراض CDC هذا التطبيق، لتتيح لك الوصول إلى أدق المعلومات وأحدثها حول انتشار الفيروسات مثل: فيروس كورونا، وفيروس حمى الضنك، وفيروس زيكا، وغيرها من الأمراض والفيروسات العابرة للقارات.

يقدم التطبيق المعلومات حول انتشار الفيروسات بأحدث الوسائل مثل: القصص الإخبارية، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والتقارير الأسبوعية عن الأمراض المتفشية وعدد الوفيات، مع مجلة دورية تتحدث عن الأمراض الناشئة والمعدية، وأحدث المعلومات حول الوقاية من الأمراض المزمنة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيباد وآيفون في آب ستور.

2- تطبيق OpenWHO:

طورت منظمة الصحة العالمية WHO هذا التطبيق؛ ليقدم للمستخدمين مواد تعليمية صحية، ومحاضرات فيديو قصيرة، كما يضم منتدى للنقاش، وفرصة للتعاون من خلال الاتصال بالمشاركين والخبراء الآخرين حول العالم.

يمكنك أيضًا تخصيص التطبيق لتلقى إشعارات دورية منتظمة حول أحدث أخبار المنظمة على مستوى العالم، ومعرفة معلومات مفيدة من شأنها أن تساعد الشخص العادي على فهم كيفية معالجة المتخصصين في مجال الرعاية الصحية لحالات تفشي الأوبئة مثل كورونا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيباد وآيفون في آب ستور.

3- تطبيق CDC TravWell:

يساعدك هذا التطبيق على التخطيط للسفر لدول العالم المختلفة من خلال تقديم توصيات عن اللقاحات التي يجب عليك الحصول عليها قبل السفر لوجهتك، وقائمة مرجعية لما يجب عليك فعله، والاحتفاظ بسجل للأدوية، وسجل التطعيمات الدوري، وتعيين تذكيرات للحصول على جرعات تعزيز اللقاح أو تناول الأدوية أثناء السفر.

ويتميز التطبيق بتقديم توصيات موثوقة من مراكز السيطرة على الأمراض، والاطلاع على المعلومات أثناء السفر بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وأرقام هواتف خدمات الطوارئ للوجهة التي تريد الذهاب إليها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيباد وآيفون في آب ستور.

4- تطبيق FluStar – Flu Tracker:

قد تبدو الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا مصدر قلق بسيط، ولكن كلاهما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المشاكل لصحتك إذا لم تقم بالفحص السريع خاصة إذا كان جهازك المناعي ضعيف.

وبالرغم من أن هذا التطبيق خاص بتعقب حالات تفشي الإنفلونزا على مستوى مدن الولايات المتحدة فقط، إلا أنه يمكنك الاستفادة من التطبيق في حالة إصابتك بالإنفلونزا من خلال معرفة معلومات حول كيفية المساعدة في تخفيف بعض الأعراض التي يسببها فيروس الإنفلونزا، بالإضافة إلى معلومات عن الفرق بين البرد والإنفلونزا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيباد وآيفون في آب ستور.

5- تطبيق Sickweather:

يعتمد هذا التطبيق على المشاركة المجتمعية،حيث يتيح لك المساهمة، ورؤية ما نشره الآخرون في منطقتك حول الأمراض البسيطة مثل: الحمى والسعال ونزلات البرد.

يتيح لك التطبيق أيضًا الحصول على إشعارات تنبيهات لحظية كلما دخلت Sick Zone، حيث تصلك إشعارات بشأن حالات المرض والفيروسات المتفشية في المنطقة مثل: الإنفلونزا، و(النوروفيروس) Norovirus، والسعال الديكي، وأكثر من 20 مرضًا آخر.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيباد وآيفون في آب ستور.