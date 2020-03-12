هونر تقدم ساعة 2 MagicWatch ببطارية تدوم 14 يومًا

تغلبت شركة هونر HONOR على تحدّي قصر عمر بطارية الأجهزة القابلة للارتداء من خلال ساعتها الذكية الجديدة 2 MagicWatch إصدار 46 ملم، والتي تتيح للمستخدم 14 يومًا من الاستخدام المستمر، وهذه الميزة أصبحت ممكنة بفضل تقنية هونر المبتكرة، الأمر الذي يتيح التمتع بخصائص الساعة المتطورة دون قلق من نفاد الطاقة.

ويعود الفضل في ذلك إلى تصميم المعالج المزدوج الذي يمتاز باستهلاك أقل للطاقة، حيث يوجد معالج Kirin A1 في لب ساعة MagicWatch 2 وهو أول معالج مطور ذاتيًّا للأجهزة القابلة للارتداء، ويحوي على تصميم مجموعة شرائح متعددة النواة عالية التكامل ومتنوعة، بالإضافة إلى معالج Cortex-M7 الفعال.

ويتيح ذلك لساعة MagicWatch 2 تحقيق عمر بطارية طويل، مع حفاظها على الحوسبة السريعة والإرسال السريع، إلى جانب تقديم ميزات متقدمة مثل تقنية رصد معدل ضربات القلب عند مستويات منخفضة للغاية لاستهلاك الطاقة.

كما أن الساعة سهلة الاستخدام بدرجة كافية لتتكيّف مع إعدادات الأداء الخاصة بها لتوفير تجربة مخصصة للمستخدم، وتتميز MagicWatch 2 بوضع توفير الطاقة الذكي المدعم بالخوارزمية 2.0، وهذه الخاصية المتفوقة تتيح للساعة تحديد سيناريوهات تطبيق المستخدمين وتطبيق أكثر الإعدادات كفاءة من خلال قدرتها على تعلم الذكاء الاصطناعي.

وبإمكان شحنة واحدة للساعة تقديم عمر بطارية يدوم 14 يومًا مع خاصية مراقبة النوم ورصد معدل ضربات القلب بالإضافة إلى خاصية التمرين لمدة 90 دقيقة في الأسبوع مع نظام تحديد المواقع، وتشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة ومكالمات بلوتوث لمدة 30 دقيقة في الأسبوع.

وأيضاً تحافظ الساعة بشحنة واحدة على عمر بطارية يدوم 7 أيام مع خاصية مراقبة النوم ورصد معدل ضربات القلب وإشعارات الرسائل مفعّلة يوميًا، وخاصية التمرين لمدة 90 دقيقة في الأسبوع مع نظام تحديد المواقع، وتشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة في الأسبوع.

وكل هذا يتيح للمستخدم مواصلة الاستمتاع بأنماط الحياة المفعمة بالنشاط إلى جانب الاستفادة من ميزات ساعة MagicWatch 2 المتعلقة بالصحة.

تتوفر ساعة MagicWatch 2 حاليًا بلونين: الإصدار باللون الأسود الفحمي مقابل 749 درهم، والبني الكتاني مقابل 849 درهم على Hihonor.com وAmazon.ae وNoon.com.