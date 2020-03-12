إذا كنت بحاجة لشراء جهاز جديد لتصفح الإنترنت، لكنك لا ترغب في إنفاق الكثير من المال على حاسوب محمول غالي الثمن فلديك خيارين هما: جهاز (كروم بوك) Chromebook، أو جهاز لوحي Tablet.

حيث يتيح كلا الجهازين بث مقاطع الفيديو بسهولة، وتصفح الويب، وتنزيل التطبيقات، ولكن كيف يمكنك تحديد الجهاز المناسب لاحتياجاتك؟

فيما يلي مقارنة بين الأجهزة اللوحية وأجهزة كروم بوك:

1- الشاشة :

يعتقد الكثيرون أن أجهزة كروم بوك يمكنها التفوق على الأجهزة اللوحية من حيث الشاشة، حيث إنها تأتي بشاشة أكبر بحجم 11 بوصة أو أكبر. ومع ذلك عادةً ما تكون دقتها 1366 × 768 بكسلًا، بينما الأجهزة الأكثر تكلفة مثل: Chromebook Pixel تتجاوز متوسط ​​الدقة هذا.

بينما يعتمد حجم الشاشة ودقتها في الأجهزة اللوحية على العلامة التجارية. فعلى سبيل المثال: يأتي جهاز iPad Air بشاشة مقاسها 10.5 بوصات، وبدقة 2224 × 1668 بكسلًا، في حين يأتي جهاز Surface Go بشاشة مقاسها 10 بوصات، ووبدقة 1800 × 1200 بكسل.

في كلتا الحالتين تميل الأجهزة اللوحية إلى الحصول على دقة أعلى وشاشة أفضل من أجهزة كروم بوك. وهذا يجعل الأجهزة اللوحية مناسبة أكثر لمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أو إنشاء أعمال فنية.

يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا أنه على الرغم من أن جميع الأجهزة اللوحية تستخدم شاشات تعمل باللمس، إلا أن بعض أجهزة كروم بوك لا تدعم هذه الميزة.

2- قابلية التنقل:

الأجهزة اللوحية هي الفائزة عندما يتعلق الأمر بسهولة التنقل، وعلى الرغم من أنها تختلف اختلافًا واضحًا في الحجم، إلا أن أكبرها لا يتجاوز وزنه 1 كجم، أما بالنسبة لأجهزة كروم بوك، فيمكنها أن تزن ما بين 1 إلى 2 كجم.

3- الملحقات:

تأتي أجهزة كروم بوك مزودة بلوحة تتبع ولوحة مفاتيح، بالإضافة لإمكانية استخدام ماوس عبر البلوتوث، مما يجعل عمليات مثل: التصفح أو الكتابة مريحة للغاية، أما عن الأجهزة اللوحية فإنها تأتي بشاشة تعمل باللمس بشكل افتراضي.

لتجنب الكتابة مباشرة على شاشة اللمس، يمكنك شراء لوحة مفاتيح تدعم اتصال البلوتوث لجهازك، وهذا يعني أنه سيتعين عليك إنفاق المزيد من الأموال، وينطبق الشيء نفسه على القلم الإلكتروني أو الماوس.



4- عمر البطارية:

عند الحديث عن عمر البطارية فإن كلا الجهازين يقدمان عمر بطارية طويل، حيت يمكن أن تستمر البطارية لساعات طويلة أثناء قيامك بأي مهام صغيرة، يمكن أن تستمر أجهزة كروم بوك بشكل عام حتى 12 ساعة، بينما بعض الأجهزة اللوحية يمكنها أن تدوم لفترة أطول تصل حتى 15 ساعة بشحنة واحدة.

5- الأداء:

تعمل بعض أجهزة كروم بوك المتطورة بمعالجات Core i5 أو i7، وهذا يعني أنك سترى سرعة أكبر في التحميل، وتطبيقات تعمل بسلاسة أكبر، وتعدد مهام أفضل.

بينما يعمل أقوى جهاز لوحي وهو iPad Pro بمعالج A12X Bionic، ويعمل جهاز Google Pixel Slate بمعالج Intel Core i5. ولكن بشكل عام يعتمد أداء الأجهزة اللوحية وأجهزة كروم بوك على عملك واحتياجاتك تمامًا مثل عمر البطارية.

6- التطبيقات:

يمكنك تثبيت التطبيقات على أجهزة كروم بوك والأجهزة اللوحية بشكل طبيعي، ولكن ستختلف هذه التطبيقات وفقًا لنظام التشغيل، حيث تعمل أجهزة كرو بوك بنظام التشغيل (كروم أو إس) ChromeOS، وهو نظام صممته جوجل للتكامل بسهولة مع خدماتها المختلفة.

بينما في الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ستحصل على إمكانية الوصول إلى ملايين التطبيقات المتوفرة في متجر جوجل بلاي، وبالرغم من إمكانية تنزيل تطبيقات متجر جوجل بلاي في أجهزة كروم بوك إلا أن الكثير منها غير متوافقة بشكل كامل للعمل عليها.

ولسوء الحظ، يقتصر تنزيل أجهزة كروم بوك على التطبيقات من سوق كروم الإلكتروني ومجموعة مختارة من التطبيقات من متجر جوجل بلاي، بينما الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS مازالت تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات.

7- السعر:

يمكنك شراء جهاز كروم بوك بمبلغ يبدأ من 159دولارًا، بينما تكلف بعض الأجهزة الأخرى مثل: Google Pixelbook أكثر من 1000 دولارِِ، وتختلف أيضا أسعار الأجهزة اللوحية كثيرًا في السعر حيث يمكنك شراء جهاز لوحي مثل: Amzon Fire 7 بمبلغ 50 دولارًا فقط، لكن سيتعين دفع أكثر من 800 دولارِِ لشراء iPad Pro، ويمكن أن يرتفع هذا السعر إذا كنت تريد بعض الملحقات مثل الماوس أو لوحة المفاتيح.

إذًا، أي جهاز يستحق الشراء؟

عندما يتعلق الأمر بالشراء، فإن ذلك يعتمد على ما تبحث عنه في الجهاز، إذا كنت تبحث عن الأداء العملي مثل: التدوين، فإن جهاز كروم بوك سيكون مناسبًا لك، أما إذا كنت فقط تبحث عن الترفيه مثل: ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو فإن الجهاز اللوحي هو المناسب.