كيف يمكنك إيقاف إشعارات الإعلانات في آيفون وآيباد؟

حدّثت شركة آبل الدليل الموجز فيما يتعلق بإرشادات متجر التطبيقات آب ستور، وكانت أبرز التحديثات هي التي تتعلق بالسماح للتطبيقات بإرسال الإشعارات التي تحتوي على إعلانات تسويقية أو عروض ترويجية لمستخدمي آيفون وآيباد طالما وافقوا على استلامها.

وبالرغم من وجود خيار لإلغاء الإشتراك فيما يتعلق بتلقي إشعارات الإعلانات، إلا أن آبل لم تقدم طريقة سهلة وواضحة لإيقاف تشغيلها.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إيقاف إشعارات الإعلانات في آيفون وآيباد:

أولًا: كيفية الوصول للتطبيقات على جهاز آيفون أو آيباد:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في آيفون أو آيباد.

اختر (الإشعارات) Notifications.

لسوء الحظ لا توجد طريقة واضحة لضبط أو إيقاف ظهور الإشعارات لجميع التطبيقات مرة واحدة، حيث سيتعين عليك مراجعة كل تطبيق على حدة لتفعيل الطريقة التي ترغب في تلقى الإشعارات الخاصة بهذا التطبيق.

ويمكنك اختيار المكان الذي ترغب في ظهور الإشعارات فيه، مثل: (شاشة القفل) Lock Screen، أو ظهورها في (مركز الإشعارات) Notification Center، أو في شكل (شريط إعلاني) Banner.

ثانيًا: كيفية تعطيل ظهور إشعار تطبيق معين:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

ستظهر جميع التطبيقات التي قمت بتثبيتها على جهاز آيفون أو آيباد.

اضغط على التطبيق الذي تريد تغيير إعدادات الإشعارات الخاصة به.

اضغط على زر تبديل (السماح بالإشعارات) Allow Notifications للتطبيق لتعطيل جميع الإشعارات الخاصة به.

اضغط على خيار (الإشعارات) أعلى الشاشة للعودة، ويمكنك تكرار هذه العملية لتعطيل الإشعارات لأي تطبيق آخر.

يمكنك أيضًا تعطيل أنواع محددة وتخصيص الإشعارات لكل التطبيقات أو لتطبيق معين، مثل تلقي إشعارات من أحد التطبيقات بدون سماع صوت التنبيه، أو رؤية شارة على رمز التطبيق بدون ظهور أي إشعارات. ولفعل ذلك قم بتعديل الخيارات الموجودة في شاشة الإشعارات بدلاً من إيقاف تشغيل الإشعارات بالكامل.

توفر بعض التطبيقات المزيد من الخيارات، مثل تطبيق (البريد) Mail app، حيث يمكنك ضبطها للحصول على إشعارات لرسائل البريد الإلكتروني التي تهتم بها فقط وتجاهل الرسائل الأخرى غير المهمة.

كما يمكنك وضع علامة على جهات اتصال معينة على أنها (VIPs) من داخل التطبيق لتفعيل الإشعارات المهمة للغاية، وأيضًا تفعيل إشعارات البريد الإلكتروني لسلاسل محادثات معينة فقط إذا كنت تنتظر ردًا على شيء ما.

وإذا كنت ترغب فقط في تعطيل الإشعارات لأسباب تتعلق بالخصوصية، فيمكنك تبديل خيار (إظهار المعاينات) Show Previews، لجميع التطبيقات أو لتطبيق واحد فقط من إعدادات الإشعارات، وهذا من شأنه أن يمنع أي شخص لديه حق الوصول إلى هاتفك من التطفل على محتوى الإشعارات الخاصة بك دون فتح هاتفك أولاً.