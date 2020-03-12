كل ما تريد معرفته في الإصدار 74 من متصفح فايرفوكس

كل ما تريد معرفته عن إصدار Firefox 74 الجديد

أطلقت مؤسسة (موزيلا) Mozilla الإصدار الجديد من متصفحها فايرفوكس الذي يحمل اسم (Firefox 74)، ليضم العديد من التغييرات الرئيسية والميزات الجديدة، والتي تُركز بشكل عام على أمن وخصوصية المستخدم.

فيما يلي كل ما تريد معرفته عن إصدار Firefox 74 الجديد:



ميزة DNS-over-HTTPS:

تأتي ميزة DNS over HTTPS على قائمة الميزات المتوقعة وهي عبارة عن معيار جديد يُشفر جزءًا من حركة مرور الإنترنت التي تُرسل عادةً عبر اتصال نص عادي غير مشفر، مما قد يسمح للآخرين بمشاهدة مواقع الويب التي يزورها المستخدم، حتى عند تشفير الاتصال مع موقع الويب نفسه باستخدام HTTPS.

ستُفعل الميزة افتراضيًا لمستخدمي فايرفوكس في الولايات المتحدة، ولكن المستخدمين الآخرين عليهم تفعيلها يدويًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رمز القائمة الثلاثية في الركن الأيمن العلوي، واختر (خيارات) Options.

في صفحة (الإعدادات العامة) قم بالتمرير للوصول إلى خيار (إعدادات الشبكة).

انقر على خيار (إعدادات) Settings.

انتقل للأسفل خلال المربع الحواري، وحدد خيار (Enable DNS over HTTPS).

ضمن خيار (استخدام مزود) Use Provider، سيُفعل مزود CloudFlare بشكل تلقائي، ولكن يمكنك إدخال المزود الخاص بك من خلال إظهار القائمة المنسدلة والضغط على خيار (تخصيص) Costum.

معيار جديد للتشفير:

تماشيًا مع متصفحات الإنترنت مثل مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم، قررت موزيلا إيقاف دعم برتوكول التشفير TLS 1.0 وTLS 1.1، في متصفح Firefox 74 مع دعمها فقط برتوكول TLS 1.2 أو أعلى لتشفير اتصالات HTTPS.

هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر على الكثير من المواقع على الإنترنت، حيث لا يزال أكثر من 850,000 موقع على الإنترنت يستخدم بروتوكولات التشفير بمعيار TLS 1.0 و TLS 1.1. وبالتالي تعتبر إزالة الدعم عن هذه البروتوكولات القديمة هي الطريقة الأكثر فاعلية لضمان أن نقاط الضعف المرتبطة بها لم تعد تشكل أي مخاطر.

تقليل صلاحيات تطبيقات الطرف الثالث:

يقدم إصدار Firefox 74 حدًا لقدرة تطبيقات الطرف الثالث على تثبيت الإضافات، حيث سيسمح (مدير الإضافات) Add-ons Manager في هذا الإصدار للمستخدم بإزالة أي إضافات ثُبتت بواسطة تطبيقات الطرف الثالث.

أداة Facebook Container:

تقدم موزيلا هذه الأداة الإضافية لمنع موقع فيسبوك من تتبعك عند استخدام مواقع الويب عن طريق حظر ميزات مثل: تسجيلات الدخول، والإعجابات، والتعليقات في فيسبوك تلقائيًا في المواقع غير التابعة لفيسبوك. وبمجرد تحديث متصفح فايرفوكس للإصدار 74 ستجد طلب من موزيلا تدعوك لتثبيت الأداة.

ميزات أخرى:

تحسين إدارة تسجيل الدخول للمواقع من خلال ترتيبها أبجديًا (A-Z) في تطبيق مدير كلمات المرور المضمن Lockwise، والذي يمكنك الوصول إليه من خلال خيار (تسجيلات الدخول وكلمات المرور) Logins and Passwords.

توفير خصوصية أفضل لمكالمات الصوت والفيديو على الويب من خلال دعم mDNS ICE عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بجهاز الحاسوب بمعرف عشوائي.

سهولة استيراد (الإشارات المرجعية) Bookmarks، وسجل التصفح من المتصفحات الأخرى بسهولة من أي نظام تشغيل تستخدمه.

كيفية التحديث لإصدار فايرفوكس 74؟

بغض النظر عن نظام التشغيل، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى (شريط القوائم) Menu Bar، والضغط على خيار (حول فايرفوكس) About Firefox، وسيقوم المتصفح بالبحث عن التحديثات المتوفرة بشكل تلقائي في النافذة المنبثقة، وإذا كنت لا تستخدم فايرفوكس حاليًا يمكنك تنزيل وتثبيت الإصدار الجديد مباشرة من هنا.

الجديد بالذكر أن عدد مستخدمي متصفح فايرفوكس بلغ حوالي 250 مليون مستخدم نشط، ويعتبر ثاني المتصفحات شعبيةً بنسبة 9.54% خلف متصفح جوجل كروم الذي يتصدر سباق متصفحات الإنترنت بنسبة تُقارب 70%.