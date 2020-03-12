سامسونج تعتزم إطلاق One UI 2.1 لهواتفها القديمة

أكد ممثل عن شركة سامسونج في أحد منتديات الشركة في كوريا الجنوبية أنها تعتزم جلب الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم التابعة لها إلى بعض الهواتف الرائدة القديمة.

وقال ممثل الشركة في المنتدى: إن سامسونج ستطلق واجهة المستخدم One UI 2.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 ستُطلق لهواتف قديمة، مثل: هواتف سلسلة (جالاكسي إس9) Galaxy S9 التي أُطلقت في عام 2018، و(جالاكسي نوت 9) Galaxy Note 9.

يُذكر أن واجهة المستخدم One UI 2.1 لا تعمل في الوقت الراهن إلا في الهواتف الرائدة التي أُطلقت خلال 2020، بما في ذلك: هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20، والهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip. ووفقًا لممثل الشركة، فإن الهواتف التي أُطلقت في عام 2019 ستحصل على الواجهة، بما في ذلك: هواتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10، وهواتف (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10.

وذكر ممثل سامسونج أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على تطوير تحديث لهواتف (جالاكسي إس9)، و(جالاكسي إس9 بلس)، و(جالاكسي نوت 9)، ما يعني أن إطلاق التحديث لها قد يستغرق بعض الوقت، في حين لا يُتوقع تأخره لهواتف (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت 10).