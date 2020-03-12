رينغ تقدم أحدث منتجاتها من أجراس الباب بالفيديو Video Doorbell 3

أعلنت اليوم رينغ والتي تتمثل مهمتها في جعل الأحياء السكنية أكثر أمنًا عن منتجها الجديد من الجيل التالي لأجراس الباب بالفيديو وهو Ring Video Doorbell 3 والذي يتمتع بإمكانات محسّنة للكشف عن الحركة واتصال واي فاي الثنائي إلى جانب عدد من المزايا التي يبحث عنها مستخدمو رينغ ويثقون بها.

ومن تلك المزايا كاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بيكسل وإمكانية المحادثة باتجاهين، مما يجعل منتج Ring Video Doorbell 3 إضافة مميزة إلى مجموعة الشركة من أجراس الباب بالفيديو.

كما أعلنت الشركة اليوم عن منتجي Ring Chime و Chime Pro بتصميمهما الجديد للمستخدمين الذين يرغبون بسماع تنبيهات أجراس رينغ داخل منازلهم، وستتوفر الأجهزة الثلاثة الجديدة للشراء اعتبارًا من شهر يونيو القادم.

وقال جايمي سيمينوف، مؤسس رينغ وكبير المخترعين فيها: “نسعى في رينغ بشكل مستمر إلى مواصلة الابتكار وتطوير أفضل المنتجات المبتكرة والمزايا لعملائنا، والآن أصبح بإمكان العملاء تلقي التنبيهات التي تهمهم بفضل جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 والجرسين الجديدين Chime و Chime Pro، ويسعدنا أن نواصل توفير المزيد من الخيارات لعملائنا فيما يخص أمن منازلهم، بينما نمكنهم من الحفاظ على خصوصيتهم والتحكم بمساحات التغطية”.

يقوم جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 على المزايا الرائعة التي ظهرت في الجرس السابق Video Doorbell 2 بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الخصائص مثل منطقة الحركة الجديدة والقابلة للتعديل، بحيث يمكنها الكشف عن الحركة ضمن نطاق يتراوح بين خمسة أقدام و15 قدمًا عند المدخل الأمامي، إلى جانب تحسين اتصال واي فاي بنطاق ثنائي بتردد 2.4 \ 5 جيجاهرتز لتحسين الاتصال.

وبفضل التوافق مع برمجيات أليكسا، يمكن للمستخدمين استعمال الأوامر الصوتية لعرض المدخل الأمامي للمنزل في بث حي على جرس الباب Video Doorbell 3 أو طلب إجابة الباب لتبدأ أليكسا الحديث إلى من يطرق جرس الباب.

ومن خلال ميزة الأجهزة المتصلة، والتي تتوفر لجميع أجهزة رينغ، فإن بوسع المستخدمين ربط جرس الباب بكاميرات رينغ المناسبة لتكوين نظام أمني متكامل يشمل كافة أرجاء المنزل.

تقدم أجراس Chime و Chime Pro للعملاء تنبيهات صوتية في كافة أرجاء المنزل، بينما يتضمن جرس Chime Pro إضاءة ليلية مدمجة وجهازًا لامتداد إشارة واي فاي لتحسين الاتصال مع أجراس الباب بالفيديو والكاميرات من رينغ.

يتوافق كِلا الجهازين مع جميع أجراس الباب بالفيديو والكاميرات من رينغ، ويقدمان التنبيهات الفورية عندما يكشف أحد أجهزة رينغ حركة في المكان أو عندما يستخدم أحدهم جرس الباب مما يضمن عدم تفويت أي لحظة أو شخص.

وتعد الخصوصية والأمن وإمكانات التحكم خصائص أساسية في كافة منتجات رينغ، ويتضمن جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 مناطق الخصوصية التي تسمح للمستخدم باستثناء بعض المناطق من مجال تسجيل مقاطع الفيديو.

وكما هو الحال في جميع أجراس الباب بالفيديو والكاميرات الأمنية من رينغ، فإن Video Doorbell 3 يتيح تبديل الوظائف بحيث يمكن للمستخدم إطفاء خاصية تسجيل الفيديو أو الصوت لمزيد من الخصوصية في أي وقت.

يتوفر جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 و جرس Chime و Chime Pro للشراء اعتبارًا من شهر يونيو المقبل عبر كل من Amazon.ae و جامبو للإلكترونيات وشرف دي جي وفيرجين ميغاستور بأسعار 839 د.إ. و 139 د.إ و 239 د.إ.