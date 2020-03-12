أوبو تختار محمد صلاح سفيرًا لعلامتها التجارية

اختارت شركة (أوبو) Oppo الصينية نجم الكرة المصري واللاعب في نادي ليفربول الإنجليزي (محمد صلاح) سفيرًا لعلامتها التجارية بمناسبة إطلاق هاتفها الأحدث (رينو3 برو) Reno3 Pro في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتزم أوبو عقد حدث إطلاق هاتف (رينو3 برو) – الذي يمتاز بكاميرته الأمامية التي تبلغ دقتها 44 ميجابكسل – في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 18 آذار/ مارس الجاري. وخلال الحدث ستعلن الشركة أيضًا عن تعاونها مع محمد صلاح.

@MoSalah is our MEA Brand Ambassador!! 😍 We admire his inspirational & dedicated personality, and he sets an example when it comes to achieving goals & dreams, which are part of our brand's many values!#OPPOMEAmbassador#OPPOxMoSalah pic.twitter.com/ZE0UbiuffR — OPPO Arabia (@OPPOArabia) March 12, 2020

وقال (إيثان شو) – رئيس شركة أوبو للشرق الأوسط – في بيان: إن “المهارات الاحترافية الهائلة” التي يتمتع بها محمد صلاح يمكن مقارنتها “بقدرات التصوير التي لا تشوبها شائبة” لسلسلة (رينو3) القادمة.

يُشار إلى أن شركة أوبو أبرمت شراكات مع نادي برشلونة، وفعاليات رياضية أخرى، بما في ذلك: دورتي مباريات التنس Roland-Garr، و Wimbledon، بالإضافة إلى ماراثون بوسطن. وتقول الشركة: إن مثل هذه العلاقات “تقيم جسرًا للتواصل بين العلامة التجارية ومستخدميها النشطين والمحبين في جميع أنحاء العالم”.

وتبدو الشراكة بين أوبو ومحمد صلاح واعدة للشركة وهدفها أن تصبح علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية.