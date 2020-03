أوبو تختار محمد صلاح سفيرًا لعلامتها التجارية

اختارت شركة (أوبو) Oppo الصينية نجم الكرة المصري واللاعب في نادي ليفربول الإنجليزي (محمد صلاح) سفيرًا لعلامتها التجارية بمناسبة إطلاق هاتفها الأحدث (رينو3 برو) Reno3 Pro في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتزم أوبو عقد حدث إطلاق هاتف (رينو3 برو) – الذي يمتاز بكاميرته الأمامية التي تبلغ دقتها 44 ميجابكسل – في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 18 آذار/ مارس الجاري. وخلال الحدث ستعلن الشركة أيضًا عن تعاونها مع محمد صلاح.

@MoSalah is our MEA Brand Ambassador!! 😍 We admire his inspirational & dedicated personality, and he sets an example when it comes to achieving goals & dreams, which are part of our brand's many values!#OPPOMEAmbassador#OPPOxMoSalah pic.twitter.com/ZE0UbiuffR

— OPPO Arabia (@OPPOArabia) March 12, 2020