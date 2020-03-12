أوبر تكشف عن قائمة المفقودات في المملكة العربية السعودية

كشفت شركة أوبر عن مؤشر المفقودات السنوي الرابع، الذي يتضمن قائمة بأهم مفقودات الركاب خلال رحلاتهم على تطبيق أوبر، ويقدم بعض المعلومات المفيدة حول كيفية استعادة هذه المفقودات.

يقدم المؤشر لمحة عن الأشياء الشائعة التي ينساها ركاب أوبر كما يدرج بعضًا من أكثر الأشياء إثارة للدهشة من المفقودات، ويحدد أكثر الأيام التي ينسى فيها الركاب أشياءهم خلال الأسبوع، ويعيد المؤشر تذكير الركاب بالطريقة الأنسب لاستعادة أغراضهم ومقتنياتهم باستخدام تطبيق أوبر.

ويُظهر المؤشر خلال هذا العام أن الأشخاص الذين يقضون إجازة أو يستعدون للسفر يميلون للنسيان أكثر من غيرهم، حيث يتركون خلفهم أشياءً مختلفة بدءً من حقائب الظهر إلى المفاتيح والحواسيب المحمولة وعلب المكياج، وغير ذلك الكثير.

ولا يقتصر النسيان على الأشياء المعتادة، إذ يبدو بأن الركاب قد يتركون خلفهم ما لا يخطر على البال مثل الدجاج المجمد وأطباق المعجنات، وغير ذلك، حتى أن الآباء والأمهات، أحيانًا ينسون عربات الأطفال وزجاجات حليب الأطفال خلال مشاويرهم على تطبيق أوبر.

وأما بالنسبة للأيام والأوقات التي يكون فيها الركاب في المملكة أكثر نسيانًا، يكشف المؤشر بأن شرود الذهن يبلغ ذروته أيام الأربعاء والخميس، لا سيما في فترة المساء، وتحديدًا عند الساعة السابعة مساءً، وقد يكون ذلك عند العودة إلى المنزل بعد العمل.

وفيما يلي قائمة كاملة بنتائج مؤشر المفقودات لركاب أوبر لعام 2020، بالإضافة إلى بعض التعليمات السهلة حول كيفية استرجاع المفقودات:

أكثر 10 أشياء تم نسيانها في المملكة العربية السعودية:

حقائب الظهر. المحفظات وحقائب اليد. الهواتف والكاميرات. المفاتيح. السماعات ومكبرات الصوت. الملابس. النظارات. المجوهرات والساعات والمكياج. شواحن الهواتف. الكتب.

أكثر 10 أشياء فريدة تم نسيانها في المملكة العربية السعودية:

الدجاج المجمد. عربات الأطفال. وسادة زرقاء. خاتم من الذهب. آلة صنع القهوة. علب معجنات. كرسي. ورق عنب. حامل الطبل. قهوة تركية.

أكثر الأيام والأوقات نسيانًا:

يميل ركاب أوبر للنسيان بشكل أكبر أيام الأربعاء والخميس، تحديدًا في المساء عند الساعة 7 مساءً.

يوم 14 فبراير هو اليوم الذي ارتفعت فيه حالات النسيان لأقصى حد في المملكة العربية السعودية.

المفقودات التي تصل إلى ذروتها في أيام محددة:

تزيد احتمالات نسيان الناس للكتب أيام الاثنين والأربعاء.

تزيد احتمالات نسيان الناس للمجوهرات والمكياج أيام الثلاثاء.

تزيد احتمالات نسيان الناس لقوارير المياه والترمس أيام الخميس .

الخميس تزيد احتمالات نسيان الناس لحاجيات أطفالهم مثل الحليب والعربات أيام ا لجمعة والسبت .

لجمعة والسبت تزيد احتمالات نسيان الناس لمحافظ البطاقات أيام الأحد .

الأحد كيفية استرداد المفقودات:

إذا كنت قد نسيت غرضًا ما، تابع هذا الفيديو الذي يقدم لك خطوات بسيطة يمكنك القيام بها حين تنسى شيئًا ما في السيارة بعد رحلة على تطبيق أوبر.

إن أفضل طريقة لاستعادة غرض مفقود هي الاتصال بالسائق الشريك، ولكن إن كنت قد نسيت هاتفك في السيارة، يمكنك الدخول إلى حسابك عبر الحاسب واتباع الخطوات التالية: