 5 توجهات للتسويق على فيسبوك تهم الشركات الناشئة في 2020

على مر السنين؛ تطورت منصة فيسبوك من وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء إلى منصة ترويجية للشركات، حيث يعتبر 67% من المعلنين على منصات التواصل الاجتماعي أن فيسبوك هي المنصة الأكثر فعالية من بين المنصات التي يستخدمونها.

يرجع ذلك إلى قاعدة مستخدمي فيسبوك الكبيرة والمتنوعة، واعتبارًا من عام 2020 أصبح لدى فيسبوك 2.41 مليار مستخدم، ووصل عدد مستخدمي قصص فيسبوك أكثر من 500 مليون مستخدم يوميًا، كما وصل عدد المعلنين على المنصة إلى 7 ملايين مُعلن.

لذلك أصبح وجود خطة قوية لإعلانات فيسبوك واستخدام الأدوات المناسبة لتنفيذها أكثر أهمية من أي وقت مضى للشركات الناشئة، حيث إن إعلانات فيسبوك يمكنها أن تعزز من نمو شركتك الناشئة وقدرتها على المنافسة في السوق.

فيما يلي 5 توجهات للتسويق على فيسبوك يجب على الشركات الناشئة معرفتها في 2020:

1- روبوتات الدردشة التفاعلية Chatbots:

يُفضل العملاء التعامل مع الشركات التي يمكنها الاستجابة على مدار الساعة، لذلك يُعتبر التسويق عبر مسنجر أحد أهم توجهات التسويق عبر فيسبوك حاليًا، حيث تصل معدلات فتح رسائل مسنجر إلى نسبة 80%، كما وصلت معدلات النقر إلى 20% في المتوسط.

لذلك ازدهرت (روبوتات الدردشة التفاعلية) Chatbots، وزاد اعتماد العلامات التجارية عليها، حيث إنها تساعد في تحويل الزائرين إلى عملاء محتملين، كما تساهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم توصيات، أو عروض ترويجية وخصومات، أو تقديم حلول لمشكلات متعلقة بالمنتج، كما يمكنها الاستجابة لاستفسارات العملاء بسرعة، دون إعاقة رحلة الشراء الخاصة بهم.

2- إضفاء الطابع الشخصي:

تُزعج الرسائل العامة نسبة 63% على الأقل من العملاء، وعلى الرغم من أن الأمر يتطلب مزيدًا من الجهد لإضفاء طابع شخصي على الرسائل، إلا أنه يلعب دورًا مهمًا لإنجاح إستراتيجية التسويق الخاص بك، وهو الحل المناسب لتمييز علامتك التجارية وسط المنافسة.

لذلك يجب عليك تخصيص المحتوى الذي تقدمه للجمهور المستهدف، وكذلك الرسائل، والمواد التسويقية الأخرى. فعندما يشعر العملاء أن عروضك تتماشى بدقة مع تفضيلاتهم سيزيد ذلك من تفاعلهم مع علامتك التجارية، حيث يؤدي القيام بالتسويق بشكل شخصي personalized marketing إلى اكتساب ولاء العملاء بسهولة وتعزيز المبيعات.

وقد أصبح ذلك هو المعيار الأساسي في التجارة الإلكترونية حيث يحصل العملاء على الرسائل التي تعرض توصيات بمنتجات مصممة لهم، وتشير الأبحاث إلى أن 80% من العملاء يقومون بالشراء عندما تقدم لهم العلامات التجارية توصيات مخصصة، كما أن الرسائل المخصصة المستندة إلى سلوك العملاء أفضل 3 مرات في معدلات التحويل مقارنة بالرسائل العامة.

3- التسويق بالفيديو:

زادت شعبية محتوى الفيديو بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، كما أن التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا يشير إلى أنه سيكون أحد أقوى توجهات التسويق خلال العقد المقبل.

تشير آخر الإحصائيات إلى أنه بعد مشاهدة فيديو يستعرض منتجًا ما، فإن 64% من المشاهدين يقومون بشراء المنتج عبر الإنترنت، كما يساعد التسويق بالفيديو في الحصول على عملاء محتملين بجودة عالية وذلك بنسبة تصل إلى 66%.

وفي الوقت نفسه، قالت 72% من الشركات إن التسويق بالفيديو عزز معدلات التحويل بشكل كبير. لذلك يجب على الشركات الصغيرة استغلال هذه التوجه والبدء في تقديم محتوى فيديو احترافي يعمل على جذب العملاء المحتملين بسرعة، مما يساعد في زيادة حركة المبيعات.

4- الاستفادة من شعبية قصص فيسبوك:

إضافة إلى التسويق بالفيديو في فيسبوك، يجب على الشركات الناشئة استخدام قصص فيسبوك لتقديم تحديثات للجمهور لحظيًا، حيث أصبحت ميزة القصص أكثر شيوعًا في زيادة الوعي بالعلامة التجارية خاصةً بين الجمهور الأصغر سنًا.

كما تعتبر طريقة فعالة من حيث التكلفة لتقديم معلومات حول المنتجات الجديدة وأي شيء آخر يحدث في عملك. فإذا علم جمهورك بأنك تنشر قصصًا بشكل منتظم فسيرغبون في متابعتها للحصول على التحديثات.

5-التسويق عبر المؤثرين:

يعتبر (التسويق عبر المؤثرين) Influencer marketing أحد أهم توجهات التسويق خلال السنوات القليلة الماضية، كما تخطط 67% من العلامات التجارية لزيادة ميزانيات الإنفاق على هذا التوجه خلال العام الحالي.

وفقًا لموقع WebFX؛ فإن التسويق من خلال أشهر المؤثرين يعتبر مكلفًا للغاية، حيث إن المؤثر الذي يمتلك حسابًا به أكثر من مليون متابع يمكن أن يتقاضى أكثر من 10 آلاف دولار لكل مشاركة، في حين إذا زاد عدد المتابعين عن مليوني متابع فقد يكلف ذلك 100 ألف دولار أو أكثر.

لذلك يعتبر استخدام المؤثرين ذوي أعداد متابعين أقل (Micro-influencers) أكثر فعالية من حيث التكلفة، كمت تشير الإحصائيات أنهم أكثر فاعلية 6.7 مرة في التفاعل من المؤثرين ذوي أعداد المتابعين الكبيرة.