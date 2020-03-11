كورونا يجبر آبل على إغلاق متاجرها في دولة جديدة

قالت شركة آبل اليوم الأربعاء: إنها أغلقت جميع متاجر البيع بالتجزئة البالغ عددها 17 متجرًا في إيطاليا “حتى إشعار آخر” لأن وباء فيروس كورونا المستجد أثر على النشاط في البلاد.

وكانت الشركة الأمريكية قد أغلقت في السابق جميع متاجرها البالغ عددها 42 في الصين القارية، لكنها أعادت فتح معظمها منذ ذلك الحين.

ولم تُفصح آبل عن موعد إعادة فتح المتاجر الإيطالية، لكنها “ستراقب الموقف عن كثب” وستُبقي دعمها عبر الإنترنت والهاتف مفتوحًا. وقالت آبل في بيان اليوم الأربعاء: “بينما ندعم العمل على احتواء انتشار Covid-19 وإدارته، تظل أولويتنا هي صحة وسلامة الجميع في المجتمعات التي نخدمها”.

ويأتي إعلان آبل عن إغلاق متاجرها في إيطاليا، بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء عن أنه صار بالإمكان تصنيف فيروس كورونا المستجد “وباءً عالميًا”، وذلك بعد التسارع الهائل في عدد الإصابات، والوفيات، وفي إيطاليا وحدها ارتفع معدل الوفيات بنسبة 31%.

ومن بين العديد من الدول الأوروبية التي وصلها فيروس كورونا المستجد، تأثرت إيطاليا بشدة بانتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص هناك. وبالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة، تمتلك آبل عمليات سلسلة التوريد ومكاتب في إيطاليا. وكانت الشركة قد منعت الموظفين في وقت سابق من السفر إلى المنطقة.