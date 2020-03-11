كورونا سيؤخر إطلاق أندرويد 10 لهواتف نوكيا

قالت شركة (إتش إم دي) HMD اليوم الأربعاء: إن إطلاق نظام التشغيل أندرويد 10 لهواتف نوكيا سيتأخر قليلًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشركة الفنلندية – التي تمتلك حقوق إطلاق هواتف نوكيا – قد كشفت في شهر آب/ أغسطس الماضي عن خريطة طريق لإطلاق أندرويد 10 لهواتف نوكيا، فحصل بعضها على النظام، أما التي لم تحصل عليه بعد فسيتأخر ذلك.

ونشر (يوهو سارفيكاس) – مدير المنتجات لدى (إتش إم دي) – تغريدة على موقع تويتر، قال فيها: “مع أننا اتخذنا جميع الخطوات لمحاربة COVID-19، إلا أننا ما زلنا نهدف إلى أن نكون أسرع علامة تجارية لتحديث محفظتها إلى نظام التشغيل أندرويد 10. ومع أن جدولنا قد تغير قليلًا، إلا أننا نفخر بالإعلان عن ترقية عدد من الهواتف قريبًا ومتحمسون لمشاركة خريطة الطريق الجديدة الخاصة بنا”.

وبحسب خريطة الطريق الجديدة، فإن إطلاق أندرويد 10 لهاتف (نوكيا 2.2) أُجِّل إلى وقت لاحق من الربع الأول. أما هواتف نوكيا التي تحمل الأرقام 2.3، و 3.2، و4.2، و6.2، و7.2، و3.1 بلس، و(نوكيا 8 سيروكو) Nokia 8 Sirocco سيتأخر إلى نهاية الربع الأول.

وحتى مع التأخير لبعض طُرز الهواتف، إلا أن شركة (إتش إم دي) لا تزال عازمة على إطلاق أندرويد 10 لجميع الهواتف المدعومة قبل نهاية الربع الثاني من 2020.