سامسونج تحدد موعد الإعلان عن Galaxy M21

حددت شركة سامسونج موعد الإعلان عن هاتفها الذكي الأحدث من سلسلة (جالاكسي إم) Galaxy M، وذلك عبر صفحة ترويجية على موقع (أمازون الهند).

وكان قد أُشيع الشهر الماضي أن سامسونج تعتزم الإعلان عن هاتف (جالاكسي إم21) Galaxy M21 في 16 آذار/ مارس الجاري، والآن أكدت الشركة الموعد على (أمازون الهند).

وإلى جانب تأكيد موعد الإعلان عن (جالاكسي إم21)، نشرت سامسونج صور الهاتف التي تكشف عن تصميمه. كما أكدت الصفحة بعض مواصفات الهاتف، بما في ذلك وجود 3 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وبطارية بسعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وسيقدم الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED يُشاع أنها ستكون بقياس 6.4 بوصات. ومع أن سامسونج لم تكشف عن نوع المعالج، إلا أن مؤشر الأداء Geekbench كشف عن الجهاز سيحتوي معالج Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، ومع ذلك يُشاع أن الهاتف سيقدم ذاكرة (رام) بحجم 6 جيجابايت أيضًا.