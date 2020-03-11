نصائح تكنولوجية

جيميل يتيح استخدام توقيعات متعددة.. إليك كيفية إعداد توقيعاتك

جيميل
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كان أمام مستخدمي جيميل خياران عندما يتعلق الأمر بتوقيعات البريد الإلكتروني، إما استخدم توقيع واحد أو عدم استخدام أي توقيع، ولكن الآن الخيارات تتسع، حيث تتيح جوجل القدرة على إنشاء توقيعات متعددة في جيميل واختيار أي توقيع من بينها لاستخدامه مع كل بريد إلكتروني ترسله.

إنها فكرة بسيطة، ولكن سيتم الترحيب بها من قبل أي شخص أصبح مضطرًا إلى التغيير المستمر في توقيعه الإلكتروني ليلائم بريدًا إلكترونيًا معينًا.

هناك العديد من الأسباب وراء الرغبة في استخدام توقيعات مختلفة لرسائل البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، من المنطقي استخدام شيء مختلف للعمل عن الرسائل الشخصية، حيث تتيح جوجل أيضًا القدرة على الاختيار بين التوقيعات بحيث تكون مفيدة للأشخاص الذين يعملون بأكثر من لغة واحدة ولمن يرغب في استخدام تسجيلات مختلفة للرسائل والردود الجديدة.

جيميل يتيح استخدام توقيعات متعددة.. إليك كيفية إعداد توقيعاتك

للوصول إلى خيار التوقيع المتعدد، توجه إلى (الإعدادات) في جيميل وانتقل إلى قسم (التوقيع) في علامة التبويب (عام)، ثم انقر فوق (إنشاء جديد)، ثم يمكنك إنشاء توقيع إضافي، ويمكن الوصول إلى التوقيعات التي تنشئها من نافذة تكوين البريد الإلكتروني من خلال النقر على أيقونة القلم.

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إذا لم تشاهد الخيار على الفور، فيتعين عليك فقط التحلي بالصبر، حيث تقول جوجل إن خيار التوقيع المتعدد يتم طرحه على جميع عملاء G Suite وكذلك الأشخاص الذين لديهم حسابات جوجل شخصية، ولكن هناك تطبيق تدريجي مطبق لهذه الميزة.

بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وصول للإصدار السريع، فإن الإصدار التجريبي قيد التنفيذ بالفعل، ولكن بالنسبة لجميع الأشخاص الآخرين فإن تاريخ البدء سيكون في 24 مارس، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 يومًا لإكمال الإصدار في كلتا الحالتين.

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