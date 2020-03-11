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جوجل وأديداس تطلقان النعال الذكية لتتبع مهاراتك في كرة القدم

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تعاونت كل من جوجل وأديداس و (EA Sports) لتصنيع نعل حذاء ذكي يتصل بهاتفك ويمكنه تحويل الركلات والحركة في ملعب كرة القدم إلى مكافآت في لعبة (FIFA Mobile)، حيث يتم تشغيل النعل الذكي بواسطة تقنية جوجل القابلة للارتداء المسماة (Jacquard)، والتي كانت متوفرة سابقًا فقط من خلال سترتي (ليفي) Levi’s وضمن حقيبة ظهر (إيف سان لوران) Yves Saint Laurent.

ويُطلق على المنتج اسم (Adidas GMR)، وهو معروض للبيع الآن، وتحصل مقابل 40 دولارًا على نعلين مع قطعة من (Jacquard) لوضعها في الحذاء الذي تلبسه في قدمك الأساسية للعب، مع قطعة وهمية لوضعها في حذاء قدمك الأخرى.

وتعد قطعة (Jacquard) التي تأتي مع (Adidas GMR) هي نفس القطعة من الجيل الثاني التي تأتي مع أحدث سترات (ليفي) Levi’s، لكنها تعمل بشكل مختلف تمامًا، إذ تختبئ ضمن جيب في النعال وتتبع حركاتك المادية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي الموجودة ضمنها، ويمكنها بعد ذلك ترجمة الركلات والجري أثناء لعب كرة القدم إلى مكافآت داخل لعبة (FIFA Mobile).

وتتصل قطعة (Jacquard) بتطبيق (Adidas GMR) الجديد لنظامي التشغيل أندرويد و(آي أو إس) iOS، وبمجرد إعداد التطبيق، ستتمكن من ربطها بحسابك ضمن لعبة (FIFA Mobile)، إلى جانب الحصول على حدث حصري من (Adidas GMR) في لعبة (FIFA Mobile)، الأمر الذي يوفر لك تحديات جديدة في العالم كل أسبوع.

كما سيكون هناك أيضًا قوائم للمتصدرين، حيث يمكنك رؤية تصنيفات لأشياء مثل من ركل الكرة بشكل أسرع، ومع ذلك، فإن عملية نقل بيانات حركتك إلى (FIFA Mobile) تبدو غير منطقية إلى حد ما، إذ يجب عليك أولاً فتح تطبيق (Adidas GMR) لسحب البيانات من قطعة (Jacquard) ثم فتح (FIFA Mobile) لجلب بيانات حركتك إلى اللعبة.

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وينبغي عليك التأكد من شحن قطعة (Jacquard) إذا كنت ترغب في تتبع تحركاتك، حيث صممت البطارية لتستمر بالعمل خلال ثلاث مباريات كاملة من كرة القدم، أو نحو أسبوع إذا كنت تستخدم القطعة بشكل معتدل، لكن يتعين عليك إخراج النعل من أجل إخراج القطعة في كل مرة تريد فيها شحنها، ثم إعادتها إلى النعل وإعادة النعل مرة أخرى إلى الحذاء.

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