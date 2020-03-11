جوجل تطور إصدارًا جديدًا من Chromecast Ultra

قد تغير شركة جوجل الطريقة التي نستخدم بها جهاز (كروم كاست) Chromecast، حيث تركز عملاقة البحث الآن على دفع (أندرويد تي في) Android TV، وهي نسخة من نظام التشغيل أندرويد مصممة لمشغلات الوسائط الرقمية، إلى المزيد من غرف المعيشة، وذلك بعد محاولتها توفير (كروم كاست) Chromecast و (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra كأجهزة بث بأسعار معقولة.

ويمثل جهاز (كروم كاست) Chromecast أحد أكثر أجهزة البث نجاحًا منذ إطلاقه في عام 2013، ويعتبر وسيلة منخفضة التكلفة للأشخاص لبث المحتوى مباشرةً إلى أجهزة التلفزيون دون الحاجة إلى شراء تلفزيون ذكي.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن شركة جوجل تطور حاليًا إصدارًا جديدًا من جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra، لكن سيكون (Android TV) هو النظام المشغل للجهاز هذه المرة، مع نيتها توفير جهاز تحكم عن بعد مع الجهاز، بشكل يشابه منافسيها الرئيسيين (Roku) و (Fire TV) و (Apple TV).

ويطلق على الجهاز الجديد الاسم الرمزي (سابرينا) sabrina، وسيدعم محتوى (4K HDR)، ولديه اتصال (Bluetooth) و (WiFi)، ويحتوي جهاز التحكم عن بعد على ميكروفون وزر مساعد جوجل الذي المخصص للتحكم في المحتوى عبر الصوت، وسيكون جهاز التحكم عن بعد قابلاً للبرمجة على جهاز التلفزيون.

وبدلاً من تزويد العملاء بقوائم وتطبيقات البث المضمنة، مثل نيتفليكس، كما تفعل (Roku)، فقد اعتمد جهاز (كروم كاست) Chromecast دائمًا على المستهلكين لنقل المحتوى الصوتي والفيديوي من هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحواسيب المحمولة إلى جهاز جوجل.

وكانت التطبيقات سريعة في إضافة دعم جهاز (كروم كاست) Chromecast، لذلك توفر هذه الاستراتيجية الكثير من الخيارات، إلى جانب بساطتها، لكن كان هناك بعض الصعوبة بالنسبة لهؤلاء الذين اعتادوا على واجهات التلفزيون التقليدية.

ولا ينبغي أن يؤدي التبديل إلى (أندرويد تي في) Android TV إلى فقدان أي وظيفة، بحيث يمكن بث المحتوى على أجهزة تلفزيون أندرويد كما كان الحال مع جهاز (كروم كاست) Chromecast، وتتيح تجربة (أندرويد تي في) Android TV الأكثر ثراءً لشركة جوجل دمج الخدمات الأخرى بشكل أفضل، مثل البحث الصوتي في مساعد جوجل الذكي، لمساعدة الأشخاص في العثور على شيء لمشاهدته.

وبصرف النظر عن تشغيله أجهزة مثل (Nvidia Shield)، فإن (أندرويد تي في) Android TV مضمن في العديد من أجهزة التلفزيون من شركات مختلفة، من ضمنها سوني، وتقول جوجل إن أكثر من 160 مزودًا تلفزيونيًا يستخدمون الآن (أندرويد تي في) Android TV بطريقة ما.