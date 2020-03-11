تطورت شاشات العرض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت تضم الكثير من الميزات الجديدة الرائعة، كما اتجهت بعض الشركات إلى إنتاج شاشات تناسب الألعاب مما جعل عملية اختيار الشاشة الأنسب مهمة صعبة بعض الشيء للاعبين.

فيما يلي سنتعرف على أبرز 5 شاشات تناسب الألعاب في عام 2020:

1- شاشة TCL 65R625:

هذه الشاشة من إنتاج شركة TCL الصينية التي تطور شاشات عرض موجهة للاعبين بسعر منخفض، وتأتي شاشة TCL 65R625 بمقاس 65 بوصة، وبدقة 4K Ultra HD تبلغ 3840 × 2160 بكسلًا، وذات أبعاد 65 × 9 × 43 بوصة، وتدعم تقنية QLED، ومعدل تحديث 120 هرتزًا.

كما تدعم تقنية Quantum Dot للحصول على ألوان أكثر واقعية، ويضيف Dolby Vision قدرًا أكبر من السطوع والتباين، وتعمل بمعالج AiPQ Engine الذي يعتمد على التعلم الآلي لتحسين الألوان والتباين والوضوح لتجربة 4K HDR لا مثيل لها.

وتقدم الشاشة 4 منافذ من نوع HDMI، ومنفذ HDMI ARC، ومنفذ USB، ومقبس لسماعة الرأس، وتدعم التحكم صوتيًا عبر أليكسا ومساعد جوجل، وتتوفر بسعر 749 دولارًا فقط.

2- شاشة LG OLED65C9P:

استمتع بتجربة ألعاب رائعة مع شاشة العرض LG OLED65C9P التي تأتي بإطار رفيع وتصميم نحيف، وبمقاس 65 بوصة، وبدقة 3840 × 2160 بكسلًا، وتعمل بالجيل الثاني من معالج Alpha 9 الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ AI الخاصة بالشركة.

تدعم الشاشة أيضًا تقنية الصوت Dolby Atmos وتقنية الصورة Dolby Vision، لتقدم لك تجربة السينما في المنزل من حيث دقة الألوان والصورة وقوة الصوت.

وتحتوى على 4 منافذ من نوع HDMI، ومنفذ USB، مع دعم اتصال البلوتوث، والتحكم صوتيًا عبر المساعدات الصوتية: أليكسا ومساعد جوجل، وتتوفر بسعر 1,679 دولارًا.

3- شاشة Samsung QN65Q70R:

تدعم شاشة QN65Q70R QLED من سامسونج دقة 4K، وتقنية Quantum HDR 8X، وتقنية Direct Full Array 4X، مما يتيح لك الحصول على تفاصيل دقيقة، وألوان محسنة.

تأتي الشاشة بمقاس 65 بوصة، وبدقة 3840 × 2160 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث 120 هرتزًا، وتعمل بمعالج Quantum 4K الذي يقوم بترقية المحتوى المرئي إلى دقة 4K للحصول على تفاصيل واضحة وألوان مميزة، وتدعم التحكم صوتيًا عبر Bixby.

تضم هذه الشاشة 4 منافذ من نوع HDMI، ومنفذ USB، وتدعم اتصال البلوتوث، وتتوفر بسعر 989,84 دولارًا.

4- شاشة Vizio PX65-G1:

شاشة Vizio PX65-G1 من الشاشات المميزة التي تأتي بسعر تنافسي مقارنة بالشاشات الأخرى، وتأتي بمقاس 65 بوصة، ودقة 4K تبلغ 3840 × 2160 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث 240 هرتزًا.

بالإضافة لاستخدامها في الألعاب فهي تدعم أيضًا تشغيل خدمات البث مثل: +Apple TV، و+Disney وآلاف التطبيقات الأخرى مع دعم جهاز Apple AirPlay 2 أو يمكنك استخدام Chromecast المُدمج.

تضم هذه الشاشة على خمسة منافذ HDMI ومنفذ USB وتدعم اتصال البلوتوث والواي فاي، وتتوفر بسعر 999,99 دولارًا.

5- شاشة LG OLED65B9P:

تعمل شاشة LG OLED65B9P بالجيل الثاني من معالج LG α7 الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الإصطناعي، وتدعم تقنية 4K Cinema HDR، وتأتي بمقاس 65 بوصة، وبدقة 3840 × 2160 بكسلًا

كما تعتمد على تقنية الصوت Dolby Atmos وتقنية الصورة Dolby Vision مما يتيح لك الاستماع بدقة ألوان عالية، وقوة الصوت. وتضم 4 منافذ من نوع HDMI، ومنفذ USB، وتدعم اتصال البلوتوث والتحكم صوتيًا عبر أليكسا ومساعد جوجل، وتتوفر بسعر 1,896 دولارًا.