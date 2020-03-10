9 أشياء يجب عليك فعلها على هاتف Galaxy S20 الجديد

يعد هاتف سامسونج Galaxy S20 هاتفًا رائعًا لكن المثير للدهشة أن بعض إعدادات سامسونج الافتراضية لا تحقق أقصى استفادة من مزايا الهاتف، مثل شاشة 120Hz الجديدة، كما يجب عليك إجراء بعض التعديلات لجعل Galaxy S20 يعمل بالطريقة التي تريدها.

شاشة WQHD 1440p:

يحتوي Galaxy S20 على شاشة WQHD 1440p حادة، لكن تم ضبطه على FHD 1080p افتراضيًا، لا تغير ذلك الإعداد لإنه أفضل بالنسبة لعمر البطارية. حيث يكون الفرق بسيطًا بين وضع FHD 1080p الافتراضي وخيار WQHD 1440p.

معدل تحديث الشاشة:

يتم ضبط شاشة S20 على معدل التحديث 60 هرتز القياسي بشكل افتراضي، ولكن يمكنك ضبط الشاشة على 120 هرتز للحصول على تجربة شاملة أسرع وأكثر سلاسة، لكن تغيير هذا الإعداد قد يقلل من عمر البطارية.

ولتغيير معدل تحديث الشاشة من 60 هرتز إلى 120 هرتز، توجه إلى الإعدادات ثم العرض ثم نعومة الحركة ثم اضغط على معدل التحديث العالي 120 هرتز ثم اضغط على تطبيق.

الوضع المظلم:

يبدو الوضع المظلم أكثر أناقة على الهاتف وهو أفضل للعيون في الليل، كما يساعد في إطالة عمر البطارية، ولتمكين الوضع المظلم، اسحب لأسفل ظل الإشعارات ثم تابع السحب لأسفل مرة أخرى ثم اسحب لليسار ثم اضغط على الوضع المظلم.

الإيماءات:

يمكنك الحصول على أزرار التنقل القياسية في أندرويد أسفل الشاشة بشكل افتراضي، بما في ذلك الزر متعدد المهام والزر الرئيسي والزر الخلفي، للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم العرض ثم شريط التنقل ثم حدد إيماءات ملء الشاشة.

شريط الإشعارات:

سيؤدي النقر على الشاشة الرئيسية في Galaxy S20 إلى طرح درج التطبيقات، حيث يمكن العثور على جميع تطبيقاتك، لكن يمكنك استبدال ذلك الإعداد بإعداد إسدال شريط الإشعارات ولن تحتاج للوصول لأعلى الشاشة لسحب شريط الإشعارات، حيث يمكنك التمرير لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية أو حتى بالقرب من أسفل الشاشة إذا كنت تريد للوصول إلى شريط الإشعارات، وللقيام بذلك انتقل إلى الإعدادات ثم العرض ثم الشاشة الرئيسية ثم اضغط على لوحة الإشعارات سريعة الفتح.

رموز التطبيقات:

يتم تعيين الرموز لتبدو كبيرة بشكل افتراضي على Galaxy S20 والتي لا تتطابق مع جمالية الهاتف، ولعلاج هذا الأمر اجعل شبكة أيقونات الشاشة الرئيسية أصغر، حيث سيسمح لك ذلك بإضافة المزيد من التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية، وللقيام بذلك انتقل إلى الإعدادات ثم العرض ثم الشاشة الرئيسية ثم شبكة الشاشة الرئيسية ثم اضغط على 5 × 6، أو أيًا كان نمط الشبكة الذي تريده.

الزر الجانبي:

بدلاً من استدعاء مساعد Bixby باستخدام الزر الجانبي في Galaxy S20، يمكنك تعيينه ليكون بمثابة اختصار لتطبيقك المفضل، وللقيام بذلك توجه إلى الإعدادات ثم المزايا المتقدمة ثم المفتاح الجانبي ثم حدد ما تريد أن يفعله الزر الجانبي.

لوحة المفاتيح:

لوحة المفاتيح الافتراضية من سامسونج جيدة نوعًا ما، لكننا نفضل استخدام لوحة Google Gboard، التي تجعل الكتابة أكثر دقة وأسرع، كما يمكنك أيضًا تخصيصها أكثر من لوحة مفاتيح سامسونج.

Galaxy S20 يعمل بشكل أسرع:

يمكنك تقليل الرسوم المتحركة الزائدة عند التنقل الأمر الذي يتيح لك العودة إلى شاشتك الرئيسية وإغلاق التطبيقات أو فتحها بسرعة أكبر، ويعطي الهاتف حركة أسرع بشكل عام، ولفعل ذلك انتقل إلى الإعدادات ثم الميزات المتقدمة ثم انقر فوق تقليل الرسوم المتحركة.