5 ميزات جديدة في هواتف Pixel من جوجل وكيفية استخدامها

أعلنت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي عن بعض الميزات الجديدة لمستخدمي هواتفها (بيكسل) Pixel، وهذه الميزات مُضمنة في التحديث الأمني ​​لشهر مارس.

يُشار إلى أن جوجل أعلنت في نهاية 2019 عن إستراتيجية جديدة لتجميع الميزات الجديدة لهواتف Pixel تحت اسم (Feature Drop)، بحيث يجري إرسال هذه الميزات في مجموعات بدلًا من إرسالها بشكل فردي، وذلك لجعلها أكثر فائدة.

وتستهدف الميزات الجديدة مستخدمي هواتف (Pixel 2) والإصدارات الأحدث، كما أن بعض هذه الميزات مخصصة فقط لمستخدمي هواتف (Pixel 4).

إذا لم تشاهد هذا التحديث على هاتفك حتى الآن، فيمكنك التحقق منه باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (النظام) System.

اضغط على خيار (متقدم) Advanced.

اضغط على خيار (تحديث النظام) System update، وتحقق من وجود تحديث.

نستعرض اليوم 5 ميزات جديدة وصلت لهواتف جوجل Pixel، وما يمكنك القيام به لتحقيق أقصى استفادة منها:

1- تثبيت قائمة المشاركة:

كانت ميزة (تثبيت قائمة المشاركة) Share Menu Pinning إحدى أفضل الخيارات الخفية في نظام التشغيل أندرويد حتى تخلصت منها جوجل تدريجيًا في إصدار أندرويد 10 العام الماضي.

تتيح لك هذه الميزة تثبيت التطبيقات المفضلة التي تستخدمها بكثرة في الجزء العلوي من قائمة المشاركة في نظام أندرويد – وهي مجموعة الخيارات التي تظهر عندما تضغط على أمر المشاركة في تطبيق – مما يتيح لك تخصيص قائمة الخيارات كما تريد.

لاستخدامها في هواتف Pixel؛ كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق الذي تريد تثبيته في أعلى قائمة المشاركة، ثم الضغط على خيار “Pin” المُضاف حديثًا. وستُرفع أيقونة التطبيق إلى أعلى القائمة.

2- جدولة الوضع الداكن:

تعتبر ميزة (الوضع الداكن) Dark Theme إحدى أهم ميزات نظام أندرويد 10، حيث يمكنك تفعليها على مستوى النظام أو في تطبيقات معينة، مما يساعد في توفير طاقة البطارية، ولكن من الآن سيصبح الأمر أكثر مرونة بالنسبة لمستخدمي هواتف Pixel في التبديل من الخلفية المضيئة إلى الخلفية المظلمة مع القدرة على جدولة الوضع بناءً على شروق الشمس وغروبها، أو استنادًا إلى أوقات محددة من اختيارهم.

انتقل إلى الإعدادات، ثم اضغط على خيار (الشاشة).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الوضع الداكن) Dark Theme، ثم اضغط على الخيار الجديد المسمى (جدول) Schedule.

اضغط على خيار (Turns on from sunset to sunrise) إذا كنت تريد تشغيل الوضع الداكن تلقائيًا عند غروب الشمس، أو اضغط على خيار(None) لتنشيط الوضع وفقًا لجدول زمني.

3- سهولة الوصول إلى بطاقات Google Pay:

توفر ميزة البطاقات والتصاريح (Cards & Passes) وصولاً سريعًا إلى (جوجل باي) Google Pay، كما تُسهل التبديل من بطاقة إلى أخرى للاستخدام بدون اتصال.

عندما تضغط باستمرار على زر التشغيل بهاتف Pixel، بدلاً من رؤية خيارات إيقاف التشغيل، سترى الآن قسمًا بارزًا أعلى الشاشة يعرض أي بطاقات في Google Pay، من ضمنها: بطاقات الخصم والائتمان، وطرق شراء تذاكر الأحداث، وتذاكر الطيران، كما يؤدي الضغط على زر التشغيل في هاتف (Pixel 4) إلى إظهار جهات اتصالات الطوارئ والمعلومات الطبية.

4- ميزة القواعد:

توفر جوجل قليلًا من الأتمتة في هواتف Pixel من خلال ميزة جديدة تُعرف باسم (القواعد) Rules، التي تتيح للمستخدمين تعيين قواعد مخصصة استنادًا إلى الشبكة اللاسلكية أو الموقع الفعلي، بحيث يمكن على سبيل المثال لنغمة الرنين إسكات نفسها تلقائيًا عند الاتصال بالشبكة اللاسلكية في المكتب، أو تشغيل وضع عدم الإزعاج عند الوصول إلى باب المنزل.

لا تعمل هذه الميزة سوى مع عدد قليل من الأشياء الصغيرة والمحددة في الوقت الحالي، لكنها تعمل بشكل جيد للغاية. ولتفعيلها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

وتحت قسم (النظام) System، اضغط على خيار (القواعد) Rules.

اضغط على خيار (إضافة قاعدة) Add rule. وهنا يمكنك تحديد أي شبكة Wi-Fi أو موقع جغرافي – على سبيل المثال: الشبكة التي تتصل بها في مكتبك أو موقع العميل الذي تقوم بزيارته بانتظام – ثم قم بضبط إعداد رنين الهاتف أو وضع عدم الإزعاج تلقائيًا عندما تكون في هذه الحالة.

5- مؤقت Motion Sense:

هذه الميزة حصرية لهواتف (Pixel 4)، وهي عبارة عن إيماءة جديدة من (Motion Sense) لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، أو الصوتيات الأخرى التي تشغلها في الهاتف عن طريق وضع اليد فوق الهاتف في الهواء دون لمسه فعليًا.