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5 تطبيقات تساعدك في تحرير الصور وضبط حجمها

5 تطبيقات تساعدك في تحرير وضبط حجم الصور
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أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أداة هامة لالتقاط الصور وتخزينها أو مشاركتها في مواقع التواصل الإجتماعي أو تطبيقات الدردشة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون الصورة كبيرة الحجم، أو ربما ترغب في تحرير الصور لمشاركة جزء منها فقط.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في تحرير  الصور وضبط حجمها:

1- تطبيق Pixlr:

5 تطبيقات تساعدك في تحرير وضبط حجم الصور

يقدم هذا التطبيق مجموعة كبيرة من الوظائف من خلال قائمة (الأدوات) Tools مثل: (الوضع الحر) Free mode لاختيار منطقة الاقتصاص، واختيار نسبة العرض إلى الارتفاع، والعديد من التأثيرات التي يمكنك استخدامها لتخصيص الصور.

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كما يتيح لك تحرير الصور الموجودة في الهاتف أو تلك الموجودة في خدمات التخزين السحابي، وإنشاء مجموعة من الصور وتخصيصها للحصول على عدد من الأنماط المختلفة، واستخدام العناصر الزخرفية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Adobe Photoshop Express:

5 تطبيقات تساعدك في تحرير وضبط حجم الصور

إذا كنت تبحث عن تطبيق أكثر احترافية فإن شركة أدوبي المطورة لبرنامج Photoshop الشهير تقدم لك هذا التطبيق لتحرير الصور وإعطائها مظهر احترافي باستخدام العديد من الوظائف المتقدمة مثل: إمكانية اختيار الصور المحفوظة في هاتفك أو في خدمات التخزين السحابي، أو حسابك في Lightroom أو مكتبتك في Adobe.

يتح لك التطبيق الوصول إلى مجموعة لا حصر لها من خيارات التحرير، والفلاتر، والملصقات. كما تقدم أداة القص مجموعة واسعة من نسب العرض إلى الارتفاع التي يمكنك استخدامها لضبط حجم الصور.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Codenia Image Size:

5 تطبيقات تساعدك في تحرير وضبط حجم الصور

يقدم هذا التطبيق حلاً عمليًا وبسيطًا لتغيير حجم الصور، من خلال الكثير من الخيارات القابلة للتخصيص في قسم (محرر الصور) Photo Editor، والتي تتيح لك إجراء تعديلات مختلفة على الصور، كما يمكنك الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها عن الصور قبل التحرير وبعده.

كما يقدم معلومات حول أبعاد الصورة الأصلية قبل التحرير، وتغيير ارتفاع الصورة وعرضها يدويًا، ومعلومات حول حجم الملف لرؤية الحجم الأصلي للصورة والحجم بعد تحريرها بمجرد الانتهاء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Resize Me:

يعتبر هذا التطبيق خيارًا مناسبًا عند الحاجة لتحرير مجموعة من الصور دفعة واحدة، حيث يوفر أدوات لتقليل حجم الملف، ويمكنك اختيار الصور من الهاتف أو التقاط صورة جديدة أو اختيار مجموعة من الصور دفعة واحدة لتحريرها كما سيكون لديك خيارات لتدويرها أفقيًا أو عموديًا.

يسمح لك التطبيق بتحديد الحجم النهائي للصورة قبل حفظها، واختيار قيمة النسبة المئوية بجانب الأبعاد لرؤية الفرق في حجم الملف.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يوجد بديل له في آب ستور يقدم الميزات نفسها لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد.

5- تطبيق Lit Photo Compress and Resize:

يقدم التطبيق طريقة سهلة لضغط الصور واقتصاصها وتغيير حجمها. مما يُسهل إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات الدردشة، ويقدم التطبيق ثلاث وظائف رئيسية هي: تغيير حجم الصورة، وضغط الصورة لتقليل الحجم، وتغيير أبعاد الصورة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

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