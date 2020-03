كينغستون تطلق تحديثاتها الجديدة من بطاقات الذاكرة Canvas

كشفت كينغستون ديجيتال أوروبا‘ المحدودة عن تحديثاتها الجديدة على سلسلة بطاقات ذاكرة فلاش Canvas تحت اسم Canvas Plus، وتعتبر بطاقات الذاكرة SD وmicroSD الجديدة أول بطاقات العلامة التي تدعم سرعات فائقة من فئة UHS-II، كما تم إدخال تحديثات على أجهزة قراءة MobileLite Plus UHS-II لدعم سرعات القراءة العالية بما يتماشى مع أداء بطاقات Canvas Plus الجديدة.

وتمثل بطاقة Canvas Plus الجيل القادم من بطاقات SD وmicroSD، وهي تتمتع بمستوى أداء فائق يناسب الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K/8K، وأجهزة أندرويد وكاميرات الحركة وطائرات الدرون.

ويتضمن إصدار Canvas Plus الجديد ثلاثة أنواع مختلفة لبطاقات SD وmicroSD، هي: Select Plus وGo! Plus وReact Plus.

وتمثل Canvas Select Plus، التي أطلقتها الشركة في الربع الرابع من عام 2019، إضافة جديدة إلى الباقة التي تضم Canvas Go! Plus وCanvas React Plus.

ويدعم إصدارا React Plus وMobileLite Plus أحدث الكاميرات المتطورة والمعززة بتقنيات لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K و8K، كما يتمتعا بخاصية التوافق الرجعي بما ينسجم مع سرعات فئة UHS-I ومعايير بطاقات SD bus التقليدية، وستتوافر قارئات MobileLite Plus بشكل منفرد أو ضمن باقة تضم بطاقات React Plus لضمان سرعات مثالية.

تتضمن سلسلة بطاقات Canvas Plus:

Canvas Select™ Plus:

مصممة للكاميرات الرقمية المصممة للهواة/الترفيه، ذات عدسة أحادية عاكسة بدقة Full HD وSD و4K، وأجهزة أندرويد المتنقلة microSD.

سرعات قراءة من فئة 10 UHS-I تصل إلى 100 ميجابايت/ ثانية.

تدعم MicroSD أداء تطبيقات A1 لتعزيز عمل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

تصل سعات SD وmicroSD التخزينية إلى 512 جيجابايت.

Canvas Go!™ Plus:

مثالية لتصوير مقاطع الفيديو بتقنية UHD بدقة 4K والتقاط الصور بوضع التتابع باستخدام الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة SD أو كاميرات الحركة وطائرات الدرونز بدقة 4K.

سرعات قراءة من فئة 10 UHS-I U3 تصل إلى 170 ميجابايت/ ثانية وكتابة 90 ميجابايت/ثانية.

يدعم MicroSD أداء تطبيقات A2 لتعزيز عمل الجيل القادم من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

تصل سعات SD وmicroSD التخزينية إلى 512 جيجابايت.

Canvas React™ Plus:

أداء هو الأفضل من فئته، يدعم سرعة UHS-II لتصوير مقاطع فيديو احترافية 4K/8K وصور عالية الدقة باستخدام كاميرات متوافقة مع معايير القطاع.

سرعات قراءة من فئة 10 UHS-II U3 تصل إلى 300 ميجابايت بالثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 260 ميجابايت بالثانية (SD) وسرعات قراءة 285 ميجابايت بالثانية، وسرعات كتابة 165 ميجابايت بالثانية (microSD).

أول microSD متوافقة مع سرعات UHS-II تدعم أداء تطبيقات A1 لتعزيز عمل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

تصل سعات SD وmicroSD التخزينية إلى 256 جيجابايت.

قارئات MobileLite Plus :

مصممة لتعزيز كفاءة الأداء مع سرعات مذهلة من فئة UHS-II لتسريع نقل الملفات وزمن المعالجة.

منفذ الناقل التسلسلي العالمي USB 3.2 Gen 1 مع خاصية التوافق الرجعي التي تدعم بطاقات السرعة الفائقة UHS-I.

مصممة لأداء مثالي ينسجم مع بطاقات microSD وSD من كينغستون.

وبمناسبة الإعلان عن التحديثات الجديدة، قال تياغو غوميز، مدير قسم الذواكر الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كينغستون: “يتمثل هدفنا في توفير أفضل التجارب للعملاء بما يتيح لهم مشاركة محتوى رقمي يعود عليهم بالفائدة. وتتمتع بطاقات Canvas بميزات رائدة من خلال دعم سرعات UHS-II وتطبيقات A2، ما يجعل منها حلولاً فاعلة تمتلك سعة تخزينية هائلة وسرعات فائقة تضمن التقاط أروع الصور بدون القلق من امتلاء المساحة أو بطء زمن نقل البيانات”.