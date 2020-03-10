كورونا يصل إلى موظفي آبل

أكدت شركة آبل إصابة أحد العاملين بمقرها في مدينة كورك الإيرلندية بفيروس كورونا الجديد، وهي واحدة من 24 حالة أُبلغ عنها حتى الآن في إيرلندا التي أعلنت أقدم جامعاتها (كلية ترينيتي) Trinity College عن نقل جميع المحاضرات إلى الإنترنت.

ولم ينتشر الفيروس في إيرلندا بسرعة انتشاره في البلدان الأوروبية الأخرى، لكن الحكومة ألغت جميع مسيرات عيد القديس باتريك المقرر إجراؤها في جميع أنحاء البلاد الأسبوع المقبل للحد من التأثير. كما خصصت الحكومة 3 مليارات يورو لمعالجة العدوى.

وقالت شركة آبل – التي تعد واحدة من أكبر أرباب العمل في أيرلندا: إن الموظف الذي ثبتت إصابته بالفيروس أُدخل الآن في حجر صحي، وهي ترى أن المخاطر على العاملين الآخرين منخفضة، في حين أنها تنسق بصورة وثيقة مع السلطات الصحية المحلية.

وتوظف شركة آبل 6,000 عامل في ثاني أكبر مدينة في أيرلندا، كورك. وقالت الشركة في بيان: إنها طلبت من بعض العمال البقاء في منازلهم كإجراء احترازي وأنها مستمرة في التعقيم لجميع مكاتبها ومتاجرها.

وفي العاصمة دبلن، قالت كلية ترينيتي: إن تقديم المحاضرات سيجري عبر الإنترنت لبقية العام الدراسي حتى 31 أيار/ مايو القادم، مع استمرار البرامج التعليمية والندوات والممارسات العملية المختبرية باستخدام بروتوكول التباعد الاجتماعي. وقد أُغلق طابق في أحد مباني الجامعة – التي يبلغ عمرها 428 عامًا – كإجراء احترازي الأسبوع الماضي بعد الإبلاغ عن ثبوت إصابة أحدهم بالفيروس بمقر الكلية الكائن وسط المدينة.