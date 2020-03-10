أجهزة محمولة

فيفو تعلن رسميًا عن هاتفها الجديد NEX 3S 5G

فيفو تعلن رسميًا عن هاتفها الجديد NEX 3S 5G
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أعلنت شركة (فيفو) vivo اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (نكس 3إس 5جي) NEX 3S 5G الذي يأتي خلفًا لهاتف (نكس 3 5جي) الذي أُعلن عنه منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بدون أزرار وكاميرا بدقة عالية.

ويضيف هاتف (نكس 3إس 5جي) الجديد بعض التحسينات على سلفه، أما التصميم فهو ذاته. وتشمل المواصفات المحسنة إصدار المعالج، ونوع ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية.

ويحتوي الهاتف معالج (سنابدراجون 865)، وذاكرة (رام) من نوع LPDDR5 بدلًا من LPDDR4X، ما يعني زيادة في سرعة الأداء بنسبة 29%، أما ذاكرة التخزين الداخلية الجديدة فهي من نوع UFS 3.1 بدلًا من UFS 3.0، وهي بحجم 256 جيجابايت.

أما باقي المواصفات فهي ذاتها، بما في ذلك الشاشة التي تمتاز بانحنائها، وهي تأتي من نوع Super AMOLED بقياس 6.89 بوصات وبدقة FHD+. ولكن شاشة الهاتف الجديد تدعم تقنية HDR10+ بدلًا من HDR10.

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ويقدم الهاتف 3 كاميرات خلفية، بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.5 للثانية، وبدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 للثالثة. أما الكاميرا الأمامية فهي منبثقة وبدقة 16 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط.

وتعتزم الشركة الصينية طرح هاتفها الذكي الجديد (نكس 3إس 5جي) بسعر يعادل 720 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت / 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 760 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت. وسوف يبدأ طرحه اعتبارًا من 14 آذار/ مارس الجاري.

فيفو تعلن رسميًا عن هاتفها الجديد NEX 3S 5G
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