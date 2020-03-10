كيف يمكنك فتح نوافذ متعددة من التطبيق نفسه في آيباد؟

يقدم نظام التشغيل (آيباد أو إس) iPadOS ميزة فتح نوافذ متعددة في الشاشة نفسها، حيث يمكنك فتح نوافذ متعددة من التطبيق نفسه، وهذا مفيد للعديد من المهام مثل: فتح أكثر من نافذة للخريطة في تطبيق الخرائط، أو فتح نوافذ متعددة في متصفح سفاري إذا كنت لا تريد استخدام علامات التبويب.

فيما يلي سنتعرف على كيفية فتح نوافذ متعددة من التطبيق نفسه في آيباد:

أولًا؛ كيفية فتح نوافذ متعددة من تطبيق واحد:

يتيح لك جهاز آيباد فتح التطبيقات والتبديل بينها على الفور من أي تطبيق قيد العمل، حيث يمكنك تخصيص الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية لاستخدام تطبيقاتك المفضلة. وفي الجانب الأيمن، يمكنك رؤية التطبيقات المستخدمة حديثًا.

انتقل إلى التطبيق المراد فتح نوافذ متعددة له، مثل تطبيق التقويم.

مع فتح التطبيق في الشاشة، اسحب للأعلى من أسفل لإظهار الشاشة الرئيسية.

انقر على أيقونة التطبيق نفسه.

في الشاشة التالية، انقر على علامة الجمع (+) الموجودة أعلى اليمين.

ستُفتح نافذة جديدة في الشاشة للتطبيق، ويمكنك اتباع الخطوات نفسها لفتح النوافذ اللاحقة في التطبيق نفسه، أو استخدم هذا الإجراء للتبديل السريع بين النوافذ.

لإغلاق أي نافذة، اسحب لأعلى.

لتنشيط نافذة موجودة، اضغط عليها.

لإضافة نافذة أخرى، انقر على أيقونة الإضافة (+).

لفتح نوافذ مغلقة حديثًا، انقر على خيار Reopen Closed Windows.

ثانيًا؛ كيفية فتح نوافذ متعددة في متصفح سفاري:

ضع جهاز آيباد في وضع أفقي.

افتح متصفح (سفاري) Safari.

للاطلاع على صفحتي ويب في آنٍ واحد، قُم بأحد الإجراءات التالية:

افتح رابطًا في Split View، ثم اضغط مع الاستمرار على الرابط، واسحبه إلى الجانب الأيمن من الشاشة.

افتح صفحة فارغة في Split View، ثم اضغط مع الاستمرار على أيقونة (علامات التبويب) Tabs – عبارة عن مربعين متتاليين – في الجزء العلوي الأيمن. ثم اضغط على خيار (فتح نافذة جديدة) Open New Window.

نقل علامة تبويب إلى الجانب الآخر من Split View: اسحب علامة التبويب إلى اليسار أو اليمين في Split View.

لإغلاق نافذة Split View، اضغط مع الاستمرار على أيقونة (علامات التبويب)، ثم اضغط على خيار (دمج جميع النوافذ) Merge All Windows، أو اضغط على علامة (X) لإغلاق علامات التبويب بشكل فردي.

ثالثًا؛ كيفية استخدام تطبيقين في الوقت نفسه:

يمكنك استخدام تطبيقين في الوقت ذاته باستخدام ميزة Split View. فعلى سبيل المثال، يمكنك عرض الصور بينما تقوم بإنشاء بريد إلكتروني. أو يمكنك الاطلاع على موقع في الخرائط أثناء البحث عن أي شيء في متصفح Safari.