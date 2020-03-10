صفقة اليوم.. احترف مهارات علوم البيانات مع خصم 97%

الحزمة التدريبية لعلوم البيانات The Dynamic Data Scientist Bundle Ft. Power BI, Python & MATLAB.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 278.

المدة: 33 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية جمع البيانات وتحليلها، وتعلم المفاهيم الرياضية المستخدمة في علوم البيانات، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وكيفية إنشاء خوارزميات فعالة، وكذلك تطبيق التقنيات الأساسية للتعلم الآلي، واستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python في التعامل مع البيانات، وبرنامج (ماتلاب) MATLAB أيضًا.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول احتراف التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال Power BI، وهي خدمة تحليلات تجارية من مايكروسوفت تتيح للمستخدمين تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة.

كما تتضمن دورة تدريبية أخرى حول تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python، والتعلم الآلي وتصور البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية. وأكثر من دورة حول كيفية استخدام برنامج (ماتلاب) MATLAB في تنفيذ خوارزميات التصنيف والمجموعات، وكيفية تطبيق تقنيات معالجة البيانات الشائعة مع أمثلة ومشاريع عملية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

برزت (علوم البيانات) Data Science كمنافس قوي لأكثر التقنيات تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين، ولذلك زاد الطلب على وظيفة مسؤول تحليل البيانات في الفترة الأخيرة، فمن الشركات الكبيرة إلى الشركات الناشئة يحرص الجميع على توظيف أفضل مسؤولي تحليل البيانات اليوم.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على هذه الوظيفة وتطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية (The Dynamic Data Scientist Bundle Ft. Power BI, Python & MATLAB) التي تقدم لك أكثر من 33 ساعة تدريبية تُغطي تحليل البيانات وتقنيات معالجتها وغيرها من مهارات علوم البيانات مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، مقسمة إلى 278 درسًا، وأكثر من 33 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1393 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية جمع البيانات وتحليلها، وتعلم المفاهيم الرياضية المستخدمة في علوم البيانات، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وإنشاء خوارزميات فعالة، وكذلك تطبيق التقنيات الأساسية للتعلم الآلي، وكيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python في التعامل مع البيانات، وبرنامج (ماتلاب) MATLAB أيضًا.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول احتراف التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال Power BI، وهي خدمة تحليلات تجارية من مايكروسوفت تتيح للمستخدمين تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة.

كما تتضمن دورة تدريبية أخرى حول تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python، والتعلم الآلي وتصور البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية. وأكثر من دورة حول كيفية استخدام برنامج (ماتلاب) MATLAB في تنفيذ خوارزميات التصنيف والمجموعات، وكيفية تطبيق تقنيات معالجة البيانات الشائعة مع أمثلة ومشاريع عملية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: