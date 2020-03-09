5 مزايا ذكية لحاسب HUAWEI MateBook 13

يطمح الجميع لخوض تجربة أكثر ذكاءً وكفاءة والاستمتاع بقدر أكبر من الاتصال مع أجهزتنا في الوقت ذاته، وتتمتع الحواسيب المحمولة بشكل عام بسهولة نقلها وقدراتها التي تتفوق على الهواتف الذكية، ولكن من الضرورة أن نقوم بانتقاء الحاسوب المناسب القادر على تلبية احتياجاتنا، ومع إطلاق النسخة الأخيرة من حاسوب HUAWEI MateBook 13 يمكن الحصول على باقة من المزايا المتقدمة مثل شاشة العرض الكاملة من هواوي HUAWEI FullView Display وخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration الخاصة بشركة هواوي، فضلاً عن الأداء الفائق الذي يُوفره هذا الحاسوب ذو الجسم النحيف جدًا.

نستعرض فيما يلي بعض التحديثات الرئيسية التي يُتيحها HUAWEI MateBook 13 في مختلف جوانب تجربة استخدام الحاسوب المحمول وسُبل الاستفادة من هذه المزايا.

الربط السلس بين الهاتف الذكي والحاسوب من خلال خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration:

هل تبحث عن حريّة التنقل بين مهامك وأجهزتك الخاصة بكل سلاسة بحيث تتمكن من إنجاز المزيد؟ يُعتبر حاسوب HUAWEI MateBook 13 الخيار الأمثل لذلك، لا سيّما من خلال خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration التي ستُغيّر الطريقة لأداء المهام؛ إذ تقوم هذه الخاصية بالربط بين الحاسوب وهاتف هواوي بشكل تلقائي، بحيث يتمكنون وبكل سهولة من سحب وإفلات الملفات أو الأفلام أو الموسيقى بين الجهازين المتصلين.

وعلاوة على ذلك، سيكونون قادرين على الاستمتاع بتطبيقات الهاتف الذكي المفضّلة لديهم على حاسوب MateBook 13 واستخدام الأجهزة الملحقة كلوحة المفاتيح والفأرة إلى جانب السماعات للحصول على تجربة أكثر راحة للتنقل بين المهام على هاتفهم الذكي أو استكمالها.

وتُتيح هذه الخاصية استخدام برامج Office على الهاتف الذكي بحيث تكون السمات الوظيفية التي تزخر بها هذه التطبيقات القوية في متناول يد المستخدمين على الدوام.

شاشة العرض الكاملة HUAWEI FullView Display التفاعلية فائقة النحافة:

لا شك بأننا نمضي معظم أوقاتنا أمام شاشات الحواسيب سواء لأغراض العمل أو الترفيه، وبالتالي فليس من المفاجئ على الإطلاق أن تتجه هواوي لمنح الشاشة هذا القدر من الأهمية عند تصميمها لحاسوب MateBook 13 حيث تعرض شاشة العرض الكاملة FullView Display، مقاس 13 بوصة، صوراً نابضة بالحيوية وزاخرة بالتفاصيل والألوان بحيث تُتيح رؤية أفضل لدى تحرير الصور.

ومن ناحية أخرى، توفر نسبة الشاشة إلى الجسم الرائدة على مستوى القطاع والبالغة 88% وتناسب الأبعاد التي تبلغ 3:2 مساحة العرض أكبر وترتقي بتجربة متابعة الأفلام المفضّلة ذات جودة ووضوح عالي إلى آفاق جديدة .

وفي الوقت ذاته، يلعب الجسم المعدني النحيف الذي لا يتجاوز سماكته 14.9 ملم في تحويل MateBook 13 إلى حاسوب محمول مُتنقل بالمعنى الحرفي للكلمة بحيث يرافق المستخدمين أثناء تنقلهم.

كما تزخر الشاشة أيضاً بالمزيد من المزايا الوظيفية مثل خاصية اللمس المتعدد Multi-touch التي تصل إلى عشرة نقاط، فضلاً عن خاصية التحكم بالجهاز بواسطة إيماءات الأصابع Fingers Gesture Control، والتي تُتيح من خلال تحريك ثلاثة أصابع نحو الأسفل، إمكانية أخذ لقطةٍ للشاشة وتحرير النصوص الواردة فيها بكل سرعة وسهولة.

بطارية تدوم طوال اليوم:

لا شك أن الجميع يمرون بهذه التجربة، حيث يتراجع مؤشر البطارية بسرعة أكبر من اللازم أثناء تأدية مهام مستعجلة، فمن شأن نفاذ شحن البطارية في التوقيت الخاطئ أن يؤدي إلى ضياع فرصة التواصل مع عميل جديد أو يقطع جلسة من الألعاب الإلكترونية.

ويُسهم حاسوب MateBook 13 في الحد من مخاطر حدوث هذه الحالات، لا سيّما من خلال بطاريته الضخمة بقدرة 41.7 واط ساعي التي تعمل إلى جانب حلول إدارة الطاقة والتبريد المتقدمة لتوفير إمكانية تشغيل الجهاز طوال اليوم.

وسواءً خلال الرحلات الطويلة المقبلة أو أثناء عطلات العمل والترفيه، يمكن لحاسوب MateBook 13 تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة على الذاكرة الداخلية بدقة FHD لمدة 11.6 ساعة، إلى جانب دعم تشغيل المهام الإنتاجية التي تتطلب أداءً عالياً لمدة 9 ساعات، أو حتى تصفح الإنترنت لمدة 8 ساعات متواصلة.

ويُضاف إلى ذلك محول متوافق مع مخارج الطاقة المختلفة، وخاصية الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge لشحن الحاسوب بكل سهولة، وما على المستخدمين سوى الاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بأشعة الشمس والعمل لإنجاز المهام في الوقت المناسب.

أداء فائق في جسم صغير:

لا يسعى المستهلكون العصريون لاقتناء المنتجات الأنيقة فحسب، بل يرغبون باقتران الأناقة بالأداء القوي، كما يسعون للحصول على الأجهزة التي تُسهم قابليتها الكبيرة على التكيّف في مساعدتهم على إنجاز أكثر المهام صعوبة.

وتُعد هذه إحدى أبرز مزايا حاسوب HUAWEI MateBook 13، وذلك بفضل الجيل العاشر من معالجات Intel Core processor وشرائح الذاكرة بتقنية المسار المزدوج Dual-channel بسعة 16 جيجابايت.

ومن الناحية العملية، تُتيح هذه المواصفات القدرة على تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة والانتقال منها إلى إعداد التقارير أو تصفح الإنترنت بلمح البصر إلى جانب تشغيل الأغاني المفضّلة في الخلفية.

وفي حال الرغبة بالاستراحة من العمل والاستمتاع بألعاب الفيديو، يتمتع حاسوب MateBook 13 بالقوة اللازمة لهذا أيضاً، لا سيّما من خلال معالج الرسومات المتطور ونظام التبريد من طراز HUAWEI Shark Fin 2.0، الذين يُسهمان في تقديم الحاسوب أفضل مستويات الأداء دون الحاجة للقلق حيال ارتفاع درجة حرارته.

زر التشغيل بالبصمة:

تُؤدي كثرة الانشغال إلى ضيق الوقت، وبالتالي تزداد أهمية كلّ ثانية عند إتمام الأعمال والمهام المستعجلة، وهُنا تبرز أهمية خاصية زر التشغيل بالبصمة على حاسوب MateBook 13؛ إذ تجمع هذه الميزة بين مهام تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز والتحقق من بصمات الأصابع وتسجيل الدخول إلى النظام في زر واحد.

وبالتالي لا يحتاج المستخدمون لإدخال كلمة السر أو مسح بصمات الأصابع لتشغيل الحاسوب؛ إذ من شأن ضغطة بسيطة على الزر أن تسمح بمتابعة العمل بكل سلاسة.

وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم حاسوب MateBook 13 تكنولوجيا راحة العين التي تحد من المستويات العالية من الضوء الأزرق وتخفف معدلات الإجهاد التي قد تلحق بالعين.