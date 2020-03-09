5 شركات توفر أدوات العمل عن بُعد مجانًا بسبب كورونا

5 شركات توفر أدوات العمل عن بُعد مجانًا بسبب كورونا

بينما ينتقل فيروس كورونا المستجد (Covid-19) بشكل متزايد من بلد إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، نجد أن الكثير من الشركات بدأت تطلب من موظفيها العمل من المنزل، وذلك في مسعى منها لمنع انتشار الفيروس.

ولكن العمل عن بُعد يتطلب الكثير من الأدوات التي تساعد في إنجاز المهام، والتواصل. لذلك بدأت بعض الشركات التقنية في تقديم أدوات العمل عن بُعد مجانًا لفترات محدودة.

فيما يلي 5 شركات تقنية تعمل على تسهيل العمل عن بُعد، وتجعل خدماتها في متناول الأفراد والشركات الصغيرة:

1- مايكروسوفت:

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوفر حق الوصول المجاني للإصدار المدفوع من الفئة E1 لتطبيق الدردشة الخاصة بها Teams، الذي سيسمح للمستخدمين بتسجيل الاجتماعات، وإمكانية الوصول إلى مكالمات جماعية أكبر، والتعاون المباشر في تحرير المستندات، بالإضافة إلى الاستفادة من سعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت.

وفقًا لتقرير موقع Business Insider؛ من المتوقع أن تُطرح هذه النسخة التجريبية المجانية بدءًا من يوم 10 مارس ولمدة 6 أشهر على مستوى العالم.

2- جوجل:

أعلنت شركة جوجل أنها ستمنح حق الوصول المجاني إلى الإصدار المؤسسي من Hangouts Meet لجميع مستخدمي G Suite، وG Suite for Education. مما يتيح عقد اجتماعات مباشرة مع ما يصل إلى 250 مشاركًا، والقدرة على تسجيل الاجتماعات وحفظها في جوجل درايف، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد.

عادةً ما تكلف هذه الميزات 25 دولارًا إضافيًا لمستخدمي G Suite، ولكنها ستكون مجانية حتى 1 يوليو 2020.

3- شركة LogMeIn:

قدمت شركة LogMeIn مجموعة من منتجاتها للعمل عن بُعد تحت اسم (مجموعة العمل عن بُعد في حالات الطوارئ) مجانًا لمدة 3 أشهر.

هذه المجموعة مصممة للمنظمات غير الربحية، والمدارس، ومنظمات الرعاية الصحية، وتشمل كل من:

أداة GoToMeeting: لعقد اجتماعات عبر الإنترنت سواء مرئية، أو صوتية فقط، مع إمكانية مشاركة محتويات الشاشة مع الحاضرين في حالة الحاجة لاستخدام عرض تقديمي أو عرض بعض المستندات أثناء الاجتماع.

أداة GoToWebinar: لتقديم (عروض تقديمية) presentations للفرق البعيدة مع ما يصل إلى 3000 مستخدم.

أداة LogMeIn التي توفر الوصول إلى الأجهزة عن بُعد في مواقع متعددة.

4- شركة Cisco:

أعلنت شركة Cisco عن توسيع ميزات الإصدار المجاني من خدمة Webex في جميع البلدان التي تتوفر فيها الخدمة، وتشمل الميزات الإضافية ما يلي:

استخدام غير محدود (بدون قيود زمنية).

دعم ما يصل إلى 100 مشارك في الاجتماع.

توفير رقم اتصال هاتفي (بالإضافة إلى إمكانيات VoIP الحالية).

5- شركة Zoom:

تقدم Zoom بالفعل نسخة مجانية من خدمة عقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت الخاصة بها، لكن الشركة تعمل حاليًا على اختبار شبكتها لضمان أقصى قدر من الموثوقية وسط أي زيادة في السعة، وفقًا لمنشور من الرئيس التنفيذي للشركة.

كما قامت بتوسيع خطتها المجانية للمستخدمين في الصين للسماح بأوقات اجتماعات غير محدودة بعدما كان الحد الأقصى 40 دقيقة للاجتماعات، وعدد غير محدود من اجتماعات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك.